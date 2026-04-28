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La nueva iniciativa aporta plazos para crear reactores nucleares orbitales en 2028 y en la superficie del satélite en 2030.
La nueva iniciativa aporta plazos para crear reactores nucleares orbitales en 2028 y en la superficie del satélite en 2030.
Por Redacción EC

Estados Unidos ha lanzado una iniciativa para instalar reactores nucleares en la Luna con el objetivo de sostener futuras bases habitadas y adelantarse a China en la carrera por el control del polo sur del satélite, una de las zonas más hostiles y estratégicas del espacio.

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