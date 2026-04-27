Microsoft permitirá pausar las actualizaciones para Windows de forma indefinida, facilitando retrasar la actualización por periodos de hasta 35 días, que se podrán extender tantas veces como sea necesario, además de poder omitir las actualizaciones durante la configuración inicial o los reinicios.

Aunque las actualizaciones son fundamentales para mantener los ordenadores seguros y garantizar su correcto funcionamiento, la tecnológica está lanzando una serie de opciones pensadas para ofrecer un mayor control sobre cuándo se llevan a cabo dichas actualizaciones, de cara a evitar que se realicen en el momento equivocado, interrumpiendo el ritmo de trabajo de los usuarios.

En concreto, Microsoft ha explicado que ha mejorado la función de Pausar actualizaciones de Windows Update para garantizar que los usuarios tienen más control de cuándo ocurren y puedan organizar más fácilmente momento de llevarlas a cabo.

Para ello, a la hora de pausar una actualización, los usuarios dispondrán de una nueva interfaz en forma de calendario, donde podrán escoger un día específico del mes en el que prefieran ejecutar las actualizaciones. Así, el calendario cuenta con un periodo de hasta 35 días para pausar la actualización hasta la fecha indicada.

Como ha matizado la compañía en un comunicado en su blog, esto permite planificar las actualizaciones en función de factores relevantes ya programados o semanas muy ocupadas, con exámenes, conferencias o viajes, evitando que se interrumpan estas experiencias.

No obstante, en caso de que el periodo de 35 días no sea suficiente y los usuarios necesiten pausar las actualizaciones por más tiempo, podrán extender la fecha de finalización de la pausa tantas veces como sea necesario. “Puedes volver a pausar el servicio hasta por 35 días, sin límite en la cantidad de veces que puedes restablecer la fecha de finalización de la pausa”, ha apostillado.

Por tanto, esta nueva opción permite pausar las actualizaciones de Windows de forma completamente indefinida, ampliando el periodo de pausa cuando acaben los 35 días.

Además de todo ello, Microsoft ha recordado que ya disponen de la opción de omitir las actualizaciones inmediatamente durante la configuración del dispositivo, implementada a principios de este año. Esto permite acceder al escritorio más rápidamente y obtener las actualizaciones más tarde.

Siguiendo esta línea, la compañía también ha anunciado que permitirá reiniciar o apagar el dispositivo sin tener que instalar las actualizaciones que estén pendientes, que aparecen de forma impredecible.

Con este cambio, el menú de encendido continuará mostrando las opciones estándar de Reiniciar y Apagar pero, al mismo tiempo, también mostrará opciones específicas de actualización como Actualizar y reiniciar o Actualizar y apagar, que seguirán estando disponibles “cuando corresponda”.

Microsoft también ha señalado que ofrecerá información más clara sobre las actualizaciones que hay disponibles, indicando claramente si se aplican a la pantalla, el audio, la batería, las extensiones, HDC u “otras clases de controladores aplicables”.

Además de todo ello, la compañía ha adelantado que comenzará a unificar la experiencia de actualización para reducir la cantidad de reinicios que se producen cada mes. Es decir, juntará varias actualizaciones para llevarlas a cabo de una sola vez, en lugar de separadas.

Como resultado, los participantes del programa Windows Insider en las versiones Experimental y Beta recibirán actualizaciones semanales, los usuarios de Windows Media en versiones comerciales recibirán actualizaciones bimensuales y los usuarios de versiones comerciales que no hayan optado por recibir actualizaciones anticipadas experimentarán reinicios mensuales.

Estos cambios se están lanzando en Windows Update para los usuarios de los canales Dev y Experimental de Windows Insider, de manera que se puedan comenzar a probar estas opciones más flexibles a la hora de actualizar el PC.