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Microsoft ha adelantado que comenzará a unificar la experiencia de actualización para reducir la cantidad de reinicios que se producen cada mes.
Microsoft ha adelantado que comenzará a unificar la experiencia de actualización para reducir la cantidad de reinicios que se producen cada mes.
/ Microsoft
Por Agencia Europa Press

Microsoft permitirá pausar las actualizaciones para Windows de forma indefinida, facilitando retrasar la actualización por periodos de hasta 35 días, que se podrán extender tantas veces como sea necesario, además de poder omitir las actualizaciones durante la configuración inicial o los reinicios.

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