Según especialistas, un smartphone nunca debería ser el único lugar en el que se almacena información. (Foto: Difusión)
Según especialistas, un smartphone nunca debería ser el único lugar en el que se almacena información. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La más reciente encuesta global de Kaspersky muestra un cambio en la forma en que las personas se conectan: casi tres de cada cinco (58%) afirman que el smartphone es su principal dispositivo para acceder a Internet, relegando a las computadoras a un papel secundario. Esta tendencia es aún más marcada entre la generación Z, pues el 67% de las personas entre los 18 y los 28 años elige el celular como su dispositivo principal. Sin embargo, mientras aumenta la cantidad y la sensibilidad de la información almacenada en estos equipos, los expertos en ciberseguridad advierten que los hábitos de protección de los usuarios no avanzan al mismo ritmo.

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