En Perú, el fraude informático y la suplantación de identidad representaron más del 92 % de las denuncias por delitos informáticos. (Foto: Christian Wiediger)
En Perú, el fraude informático y la suplantación de identidad representaron más del 92 % de las denuncias por delitos informáticos. (Foto: Christian Wiediger)
/ Unsplash
Por Redacción EC

Un código de verificación que llega sin haberlo solicitado, una videollamada en la que alguien pide compartir la pantalla o un mensaje urgente en el que se solicita dinero pueden ser señales de un intento de estafa por WhatsApp. Los ciberdelincuentes recurren a estas situaciones para obtener información, tomar el control de cuentas y suplantar la identidad de sus titulares.

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