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Resumen

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Meta informó que hackers atacaron su GitHub. (Foto: AFP)
Meta informó que hackers atacaron su GitHub. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Meta ha notificado la exposición de los datos personales de unas 1.500 personas, en su mayoría empleados en Estados Unidos, tras el acceso de un grupo externo de ciberdelincuentes a sus repositorios de GitHub.

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