icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este nuevo dispositivo permite conecatr el hogar de manera inteligente. (Foto: apple.com)
Este nuevo dispositivo permite conecatr el hogar de manera inteligente. (Foto: apple.com)
Por Agencia EFE

Apple anunció este martes una ambiciosa ofensiva para conquistar el hogar conectado con el lanzamiento de HomeView, su primera pantalla inteligente equipada con inteligencia artificial (IA), acompañada de la segunda generación de su altavoz compacto HomePod mini y una nueva gama de accesorios domóticos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.