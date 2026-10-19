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Resumen

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, entrega la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de EE. UU., Donald Trump, entrega la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El multimillonario Elon Musk dijo el lunes que daría a cada niño de Estados Unidos una participación en su empresa de cohetes SpaceX.

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