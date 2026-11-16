La etapa superior de la nave Starship, de SpaceX, desciende hacia la torre mecánica diseñada para capturarla en Starbase, en Boca Chica, Texas, el 14 de noviembre de 2026. SpaceX, la compañía de Elon Musk, logró por primera vez recuperar una nave espacial: el vehículo Starship regresó a salvo a su plataforma de lanzamiento tras pasar un día en órbita. La nave, que formaba parte de la misión «Vuelo 15», apareció entre las nubes tras un descenso que atravesó el continente, deslizándose con precisión entre los «brazos mecánicos» situados sobre la plataforma de lanzamiento número 2. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP)
La etapa superior de la nave Starship, de SpaceX, desciende hacia la torre mecánica diseñada para capturarla en Starbase, en Boca Chica, Texas, el 14 de noviembre de 2026. SpaceX, la compañía de Elon Musk, logró por primera vez recuperar una nave espacial: el vehículo Starship regresó a salvo a su plataforma de lanzamiento tras pasar un día en órbita. La nave, que formaba parte de la misión «Vuelo 15», apareció entre las nubes tras un descenso que atravesó el continente, deslizándose con precisión entre los «brazos mecánicos» situados sobre la plataforma de lanzamiento número 2. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP)
/ RICARDO ARDUENGO
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La empresa SpaceX de Elon Musk logró el sábado realizar la primera recuperación de una nave espacial de la historia, con el seguro regreso de su vehículo Starship a su plataforma de lanzamiento luego de pasar un día en órbita.

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