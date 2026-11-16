La empresa SpaceX de Elon Musk logró el sábado realizar la primera recuperación de una nave espacial de la historia, con el seguro regreso de su vehículo Starship a su plataforma de lanzamiento luego de pasar un día en órbita.

La nave espacial emergió de un cielo nublado tras un descenso a través del continente y, después de una caída controlada, se deslizó suavemente entre los “brazos mecánicos de palillos” sobre la Plataforma de Lanzamiento 2.

La recuperación de Starship marca un hito en la búsqueda de décadas de la industria espacial de sistemas de cohetes completamente reutilizables. Se trata de una meta que puede reducir drásticamente los costos de las misiones y hacer posibles lanzamientos más frecuentes.

“Este era el Santo Grial de los vuelos espaciales: precipitarse a través del fuego para ser atrapado en el aire por el acero. Hemos capturado una Starship y ahora todo cambia”, dijo Dan Huot, portavoz de SpaceX.

Una multitud reunida en la playa del Golfo de México cerca de Starbase estalló en vítores de júbilo cuando la nave fue visible, con el éxito soft rock de 1977 “Baby Come Back” como banda sonora del angustioso descenso final en la transmisión oficial de SpaceX.

El cohete de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes a las 16H47 (22H47 GMT) desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

La nave Starship, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad de Musk.

El multimillonario felicitó al equipo de SpaceX y publicó videos de la nave suspendida entre los brazos tipo palillos, diciendo que la nave “¡se ve increíble!”.

Hasta ahora, SpaceX había capturado cohetes propulsores de regreso en tres ocasiones. Pero la “captura” de Starship fue extraordinariamente compleja porque la nave caía mucho más rápido y de una altitud significativamente mayor que la de los propulsores.

For all but a vanishingly brief instant near the dawn of history, the word ‘ship’ will mean ‘spaceship.’ - Arthur C. Clarke https://t.co/3zcg2oZjeY — Andrea (@andreaesposito) November 14, 2026

“La manera más segura”

La analista Kathleen Curlee celebró el logro, pero señaló que queda más trabajo por hacer.

“Lo que SpaceX necesita son múltiples éxitos repetidos para demostrar la capacidad (...) de manejar cargas útiles y misiones sensibles”, dijo Curlee, del Centro para la Seguridad y la Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown.

El camino de regreso de la Starship fue meticulosamente organizado por los ingenieros.

“Si quieres regresar a la costa este de Texas, tienes que volar sobre todo el continente. Así que, inevitablemente, estás volando sobre tierra y dedicamos mucho tiempo a determinar la manera más segura de hacerlo”, dijo el ingeniero sénior de SpaceX Lars Blackmore.

Starship sobrevoló zonas desérticas escasamente pobladas, serpenteó sobre pueblos y luego llevó a cabo una “gigantesca maniobra de barrido” en su aproximación final, rodeando las ciudades del Valle del Río Grande en Texas. Se aproximó a su zona de aterrizaje desde el este.

Algunas versiones de Starship están diseñadas para poner en órbita satélites de internet y centros de datos, mientras que otras iteraciones servirán para transportar personas a la Luna y a Marte.

La agencia espacial estadounidense NASA espera que Starship sirva como módulo de alunizaje en su misión Artemis, y el administrador Jared Isaacman felicitó el viernes a SpaceX por “otro lanzamiento espectacular”, sin mencionar el contratiempo con el propulsor.

El desafío del reabastecimiento

Musk, la persona más rica del mundo, ya revolucionó el sector espacial con los cohetes parcialmente reutilizables Falcon, que lanzan satélites con regularidad y transportan astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Pero el proyecto Starship ha estado plagado por retrasos mientras SpaceX se enfrenta a nuevos desafíos de ingeniería, incluido el problema sin solucionar de transferir combustible a la nave mientras está en órbita: un requisito para cualquier viaje a la Luna o a Marte.

También será necesario afinar aún más el Super Heavy, que el viernes tuvo un problema técnico durante su descenso y tuvo que desviarse hacia el Golfo de México, justo frente al sitio de lanzamiento.

Automáticamente se autodestruyó antes de impactar en el agua.

Después de recaudar unos 85.700 millones de dólares en su sonada salida a bolsa en junio, la empresa ahora invierte fuertemente en sus capacidades de producción y lanzamiento.

Durante un recorrido por su fábrica, de 93.000 metros cuadrados, en Starbase el viernes, directivos de SpaceX dijeron a periodistas que ahora la empresa tiene la capacidad de producir una nave espacial cada dos semanas y un propulsor cada cuatro semanas.