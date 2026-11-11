El Perú se encuentra entre los países más expuestos a los ataques informáticos en Latinoamérica. Entre 2025 y 2026, se bloquearon millones de intentos de ataque contra computadoras, teléfonos móviles y otros sistemas. El país ocupa uno de los primeros lugares de la región, solo por detrás de Brasil, una situación que representa un desafío para las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos.

En el último año, las soluciones de seguridad bloquearon 33,39 millones de ataques de malware en el Perú, un incremento del 1 % respecto al periodo anterior. El malware es un tipo de programa malicioso que puede robar información, dañar dispositivos o permitir que los delincuentes accedan a ellos sin autorización. La cifra equivale a unos 106.000 ataques diarios, es decir, aproximadamente 74 por minuto.

El Perú ocupa el segundo lugar de América Latina en ataques de malware por habitante, con un promedio de 1,12, solo superado por Brasil (1,55). La cifra peruana está por encima del promedio regional de 1,04 ataques por persona. En total, se detectaron 592 millones de ataques de este tipo en Latinoamérica.

Para Flavio Assolini, especialista en ciberseguridad de Kaspersky, estas cifras también se explican por la importancia económica y estratégica del Perú, que lo convierte en un objetivo atractivo para grupos de delincuentes informáticos internacionales.

“Perú tiene un mercado único que merece un monitoreo cercano. Tiene cosas atractivas desde el punto de vista de los criminales que están fuera de la región: una industria minera muy importante y un posicionamiento geográfico muy importante”, explicó.

Entre los programas maliciosos más detectados en América Latina destacan aquellos que muestran publicidad no deseada, redirigen a los usuarios hacia páginas sospechosas o permiten utilizar conexiones de internet de terceros. Entre ellos figuran UFO.Adware, con el 14,37 % de las detecciones; Redirect AdWare Script, con el 13,47 %; y Luminati Server-Proxy, con el 12,37 %. Estas herramientas pueden utilizarse para generar tráfico web fraudulento y otras actividades no autorizadas.

Uno de los sectores más afectados en el Perú es el Gobierno, que concentra el 41,87 % de los ataques registrados en la clasificación por sectores. Le siguen otras actividades no especificadas (30,15 %) y el sector de energía e infraestructura crítica (7,60 %). Estas cifras muestran que las instituciones públicas y los servicios esenciales también están expuestos a los delincuentes informáticos.

El Perú se encuentra entre los países de América Latina más expuestos a los ciberataques, una amenaza que afecta a ciudadanos, empresas e instituciones públicas. (Foto: Juan Pablo Lara) / Unsplash

Precisamente, Assolini considera que los ataques contra infraestructura crítica, como centrales eléctricas y otros servicios indispensables para la población, representan la mayor amenaza por los daños que podrían ocasionar.

“Número uno, para mí, son los ataques a sectores críticos, como una hidroeléctrica o, aún peor, una central nuclear. La madurez para proteger estos sistemas en Latinoamérica todavía es baja”, advirtió.

Por otro lado, el phishing sigue siendo una de las formas de estafa más utilizadas por los ciberdelincuentes. Esta técnica consiste en hacerse pasar por bancos, empresas o instituciones conocidas para engañar a las personas y conseguir contraseñas, datos personales o información bancaria, generalmente mediante mensajes, correos electrónicos o páginas web falsas.

En el Perú se bloquearon 70 millones de intentos de phishing durante los últimos doce meses. Esto equivale a unos 191.000 ataques diarios o 133 por minuto, lo que demuestra la gran cantidad de intentos de estafa que circulan por internet.

El país también ocupa el segundo lugar de América Latina en ataques de phishing por habitante, con un promedio de 2,00 intentos por persona. Esta cifra supera el promedio regional de 1,57 y solo se encuentra por debajo de Brasil, que registra 2,73.

A este panorama se suma un cambio en la forma de actuar de algunos grupos de ciberdelincuentes de origen chino. Según Assolini, estas organizaciones, que antes buscaban principalmente robar información estratégica o comercial mediante el ciberespionaje, ahora también realizan ataques para obtener dinero y datos bancarios.

“Antes creíamos que Latinoamérica, incluso Perú, recibía ataques de ciberespionaje de grupos chinos solo con el objetivo de robar datos, muchas veces con interés comercial. Pero esto cambió. Estos grupos también atacan Latinoamérica con objetivos financieros: clonar tarjetas y robar datos que les permitan cometer fraudes”, señaló.

Otra amenaza importante es el ransomware, un tipo de ataque en el que los delincuentes bloquean los sistemas o archivos de una empresa o institución y exigen un pago para devolver el acceso a la información.

En el último año se bloquearon 16.000 ataques de ransomware en el Perú, una reducción del 30 % frente al periodo anterior. Esto representa unos 43 intentos diarios. Aunque los ataques han disminuido, siguen siendo un riesgo para las empresas, pues pueden interrumpir sus actividades y ocasionar pérdidas económicas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú contaba con 3.377.839 empresas activas a junio de 2026. Al comparar esta cifra con los ataques de ransomware bloqueados, se obtiene una relación aproximada de 0,5 ataques por cada 100 empresas. Aunque este indicador es menor que el de países como Panamá o México, refleja que los negocios, incluidos los pequeños y medianos, también pueden verse afectados por este tipo de extorsión digital.

Pese a la reducción de los ataques registrados, Assolini considera que el ransomware es la segunda ciberamenaza más peligrosa para América Latina, debido a los daños que puede ocasionar en instituciones públicas y empresas. Como ejemplo, mencionó las oleadas de ataques contra gobiernos locales y sistemas judiciales de Argentina y Colombia.

Los teléfonos móviles tampoco están libres de estas amenazas. Durante el último año se bloquearon 132.000 ataques contra celulares en el Perú, un aumento del 50 % respecto al periodo anterior. Esto equivale a unos 361 ataques diarios.

Según Osiptel, el país cuenta con aproximadamente 33 millones de líneas móviles con acceso a internet. Entre las amenazas detectadas destacan los programas espía, que buscan obtener información del usuario sin su conocimiento, y los troyanos bancarios, diseñados para robar datos financieros. El Perú concentra el 0,40 % de los ataques móviles registrados en la región.

Para Assolini, este crecimiento no se debe únicamente a que los usuarios descarguen aplicaciones peligrosas o descuiden la seguridad de sus equipos. El especialista también cuestiona a los fabricantes que dejan de ofrecer actualizaciones de seguridad a teléfonos que todavía funcionan correctamente.

“El problema va más allá del usuario. No podemos poner toda la culpa en quien instala cualquier cosa o no tiene antivirus. Los fabricantes también tienen responsabilidad. Te actualizan Android hasta cierto punto y después no te actualizan más”, sostuvo.

Finalmente, los sistemas que utilizan Linux, un sistema operativo empleado principalmente en servidores y entornos empresariales, también han sido blanco de los ciberdelincuentes. Durante el último año se bloquearon 45.000 ataques de este tipo en el Perú, un aumento del 5 % frente al periodo anterior, equivalente a unos 123 ataques diarios.