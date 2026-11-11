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Los ciberdelincuentes utilizan distintas técnicas para robar información personal y financiera, desde mensajes fraudulentos hasta programas maliciosos que infectan computadoras y celulares. (Foto: Julio López)
Los ciberdelincuentes utilizan distintas técnicas para robar información personal y financiera, desde mensajes fraudulentos hasta programas maliciosos que infectan computadoras y celulares. (Foto: Julio López)
/ Unsplash
Por Diego Barrio de Mendoza

El Perú se encuentra entre los países más expuestos a los ataques informáticos en Latinoamérica. Entre 2025 y 2026, se bloquearon millones de intentos de ataque contra computadoras, teléfonos móviles y otros sistemas. El país ocupa uno de los primeros lugares de la región, solo por detrás de Brasil, una situación que representa un desafío para las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos.

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