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Resumen

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Por Maritza Saenz

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, estuvo presente en la 60.ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban 2026), organizada junto con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), y que se realiza en Lima esta semana. En el encuentro, también señaló que la ciberseguridad se ha convertido en un riesgo creciente para el sector financiero.

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