El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, estuvo presente en la 60.ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban 2026), organizada junto con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), y que se realiza en Lima esta semana. En el encuentro, también señaló que la ciberseguridad se ha convertido en un riesgo creciente para el sector financiero.

Al respecto, mencionó que se prevén ataques de mayor magnitud, lo que obligará a las instituciones a elevar los requisitos para el ingreso de nuevos participantes al mercado financiero, una situación que podría limitar la competencia.

“Van a venir ataques más poderosos. Lo que preocupa es que limite la competencia. Cada vez los bancos centrales vamos a exigir, probablemente, más requisitos para entidades financieras que hacen pagos, por ejemplo, por riesgo en ciberseguridad… y eso creo que puede limitar la competencia, pues es un riesgo presente”, destacó.

De otro lado, al referirse al mercado financiero, comentó que no espera una corrección en los precios de los activos durante el próximo año. Sin embargo, reconoció que este escenario representa un riesgo a futuro y expresó su expectativa de que, de producirse, no alcance una magnitud similar a la de la crisis de 2008.se pronunció sobre la situación de América Latina y el Perú frente al impacto climático generado por el fenómeno de El Niño. Al respecto, resaltó que, si bien el evento será similar al registrado en 1877, el escenario actual es distinto al de entonces, cuando la hambruna provocó la muerte de 100 millones de personas, principalmente en la India.

“El precio del azúcar está subiendo en parte por las cosechas en la India y creo que va a ser muy fuerte, pero no es el mundo de 1877”, comentó.

El Senado evaluará este miércoles continuidad de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Foto: BCRP.

Con respecto al impacto en el PBI, reiteró que el BCR espera un efecto negativo del 0,9% en la economía peruana y defendió la meta de inflación de 2% que maneja el BCRP. No obstante, consideró que el país cuenta con suficientes fortalezas macroeconómicas para hacer frente a este escenario, como el crecimiento del empleo privado (6,5%), de la inversión privada (17,6% en el segundo trimestre) y del consumo de cemento, que aumentó casi 13%.

“Es una economía muy fuerte; es una economía en la que el mismo peruano no sabe lo que viene pasando”, precisó.