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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La inteligencia artificial ha potenciado a los cibercriminales al permitirle repartir las tareas que requerían humanos a agentes IA.
La inteligencia artificial ha potenciado a los cibercriminales al permitirle repartir las tareas que requerían humanos a agentes IA.
/ Werner Moser/Pixabay
Por Omar Florez

Cuando el correo electrónico se popularizó, descubrimos una consecuencia incómoda. Enviar mil mensajes podía costar casi lo mismo que enviar uno. Por eso, junto con las conversaciones entre amigos y familiares, nuestros buzones empezaron a llenarse de publicidad no solicitada y estafas. Bastaba con que unos pocos destinatarios cayeran en la trampa para que enviar miles de mensajes fuera rentable. La inteligencia artificial está trasladando esa misma lógica al cibercrimen.

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