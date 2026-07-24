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Resumen

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La IA depende de un stack de tecnologías que va del hardware a la arquitectura, y del entrenamiento a las aplicaciones. (Foto: IA)
La IA depende de un stack de tecnologías que va del hardware a la arquitectura, y del entrenamiento a las aplicaciones. (Foto: IA)
Por Omar Florez

Hace unos días, el laboratorio chino Moonshot AI publicó Kimi K3, un modelo de lenguaje de pesos abiertos que se acerca al nivel de los dos mejores sistemas de Estados Unidos: Fable 5 y GPT-5.6 Sol. Las acciones tecnológicas cayeron, los debates se encendieron y en Washington volvió a discutirse si conviene restringir el uso de modelos chinos.

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