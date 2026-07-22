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Resumen

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El hackeo protagonizado por los agentes de OpenAI aumentan la preocupación en ciberseguridad. (Foto: AFP)
El hackeo protagonizado por los agentes de OpenAI aumentan la preocupación en ciberseguridad. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La empresa creadora de ChatGPT, OpenAI, afirmó el martes que sus modelos avanzados de inteligencia artificial se descontrolaron durante una prueba de seguridad y hackearon por su cuenta una popular plataforma para programadores.

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