Kimi K3, un nuevo programa de inteligencia artificial de la startup china Moonshot AI, dejó atónita a la industria tecnológica estadounidense el viernes y desató un nuevo debate sobre la rivalidad entre ambas potencias por dominar este campo.

El programa se lanzó el jueves y en cuestión de horas alcanzó el primer puesto en una clasificación de herramientas de programación con inteligencia artificial (IA) llamada Arena, siendo la primera vez que un modelo chino alcanzaba el número uno en la lista.

Inversionistas de Silicon Valley y Wall Street, así como funcionarios de la Casa Blanca, temen que, si China desarrolla una IA tan buena como las de Estados Unidos, entonces empresas estadounidenses como OpenAI y Anthropic tendrían dificultades para seguir cobrando precios altos por sus productos.

Como la mayoría de los modelos chinos, Kimi K3 cuesta menos y utiliza un código fuente que los programadores pueden personalizar.

Algunos expertos compararon este momento con principios de 2025, cuando otra empresa china, DeepSeek, conmocionó a los mercados al lanzar un potente modelo de IA por una fracción del costo habitual.

Ese episodio provocó una caída momentánea de cientos de miles de millones de dólares en el valor de las empresas tecnológicas estadounidenses.

Anastasios Angelopoulos, quien dirige el sitio de rankings Arena, dijo en el pódcast TITV que Kimi K3 podría obligar a los inversionistas a replantearse toda la industria de la IA, ya que las empresas podrían preferir programas chinos gratuitos que pueden personalizar en sus propios ordenadores, en lugar de los estadounidenses de pago que requieren compartir datos con compañías externas.

David Sacks, un capitalista de riesgo que asesora a la Casa Blanca en temas de IA y se opone a la regulación tecnológica, dijo en X que el éxito de Kimi mostraba que el dominio estadounidense estaba bajo amenaza y que se debería permitir que la tecnología se desarrolle sin trabas.

Sacks cree que el bloqueo a la creación de nuevos centros de datos, las regulaciones a nivel estatal y la creación de una agencia federal que apruebe los modelos de IA más potentes están atrasando a la industria estadounidense.

Dean Ball, que recientemente trabajó como asesor en IA en la Casa Blanca y ahora trabaja en OpenAI, dijo que Kimi K3 era un programa sólido y no solo una copia de los modelos estadounidenses, una crítica frecuente dirigida a los productos chinos de IA.