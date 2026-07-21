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Resumen

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Este momento recuerda a la apareición de DeepSeek a comienzos del 2025. (Imagen: moonshot.ai/)
Este momento recuerda a la apareición de DeepSeek a comienzos del 2025. (Imagen: moonshot.ai/)
Por Agencia AFP

Kimi K3, un nuevo programa de inteligencia artificial de la startup china Moonshot AI, dejó atónita a la industria tecnológica estadounidense el viernes y desató un nuevo debate sobre la rivalidad entre ambas potencias por dominar este campo.

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