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Resumen

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El uso de auriculares por tiempo prolongado es perjudicial para la salud auditiva.
El uso de auriculares por tiempo prolongado es perjudicial para la salud auditiva.
/ Pixabay
Por BBC News Mundo

Si descuidas tu rutina de gimnasio, puedes recuperar la musculatura en cuestión de meses a base de esfuerzo y dedicación. Pero ¿y la audición? Eso es algo que no se puede recuperar.

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