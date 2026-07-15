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Resumen

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Actores como Doubao de ByteDance, Qwen de Alibaba y Yunbao de Tencent anunciaron la suspensión de los compañeros virtuales. (Foto: magnific.com)
Actores como Doubao de ByteDance, Qwen de Alibaba y Yunbao de Tencent anunciaron la suspensión de los compañeros virtuales. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

Desde este miércoles y para atajar la dependencia emocional de chatbots, China aplica una regulación por la que se acabaron los “novios” virtuales generados con IA, lo que fue recibido con pena y perplejidad por algunos usuarios.

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