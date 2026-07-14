Esta fotografía muestra una figurita frente al logotipo del asistente de IA "Claude", creado por la empresa estadounidense de investigación y seguridad en inteligencia artificial Anthropic, durante una sesión fotográfica en París el 13 de febrero de 2026. (Foto de JOEL SAGET / AFP)
Esta fotografía muestra una figurita frente al logotipo del asistente de IA "Claude", creado por la empresa estadounidense de investigación y seguridad en inteligencia artificial Anthropic, durante una sesión fotográfica en París el 13 de febrero de 2026. (Foto de JOEL SAGET / AFP)
Por Redacción EC

Anthropic identificó en Claude un espacio de trabajo interno donde el modelo puede mantener y manipular conceptos antes de convertirlos en palabras o incluirlos en una respuesta final. Lo llamativo es que este mecanismo, denominado J-Space, no fue diseñado deliberadamente por sus desarrolladores, sino que surgió durante el entrenamiento de la inteligencia artificial (IA).

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