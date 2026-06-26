Comprender cómo se procesan, almacenan y utilizan los datos compartidos con estas plataformas es fundamental para aprovechar sus beneficios sin comprometer la información personal o corporativa.
Comprender cómo se procesan, almacenan y utilizan los datos compartidos con estas plataformas es fundamental para aprovechar sus beneficios sin comprometer la información personal o corporativa.
Por Redacción EC

Anthropic, la empresa responsable de Claude, reportó en febrero de 2026 un nivel de ingresos proyectados anualizados superior a los 14.000 millones de dólares. Cada vez que alguien escribe una pregunta o interactúa con Claude, inicia un flujo de datos que pasa por servidores específicos, políticas de retención y normas de privacidad. Desde la compañía de ciberseguridad ESET, sostienen que el rápido crecimiento no es sinónimo de seguridad garantizada y advierte que entender cómo funciona este flujo es el primer paso para utilizar la herramienta sin renunciar a la protección de la información personal o corporativa. Además, comentan las principales novedades de su uso, el tratamiento de datos de los usuarios de Anthropic y las certificaciones de seguridad de la empresa.

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