Especialistas advierten que estas campañas son cada vez más convincentes gracias al uso de inteligencia artificial y técnicas de suplantación de identidad. . (Foto: Jefferson Santos)
Especialistas advierten que estas campañas son cada vez más convincentes gracias al uso de inteligencia artificial y técnicas de suplantación de identidad. . (Foto: Jefferson Santos)
/ Unspla
Por Redacción EC

Recibir una notificación sobre una filtración de datos solía ser algo poco habitual. Sin embargo, con las brechas de seguridad alcanzando cifras récord, estos avisos son cada vez más frecuentes. Solo en Estados Unidos se reportaron el año pasado 3.322 filtraciones, que derivaron en casi 280 millones de notificaciones enviadas por correo electrónico a las víctimas.

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