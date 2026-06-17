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El 66% de los niños considera que el ciberacoso ha aumentado en los últimos años, según datos recientes de Naciones Unidas.
El 66% de los niños considera que el ciberacoso ha aumentado en los últimos años, según datos recientes de Naciones Unidas.
/ Difusión
Por Redacción EC

El ciberacoso sigue siendo una de las principales amenazas para niños y adolescentes en internet. Según un informe de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, el 66% de los menores considera que este problema ha aumentado en los últimos años, mientras que uno de cada dos afirma no saber dónde buscar ayuda o cómo denunciar este tipo de situaciones.

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