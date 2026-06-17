El ciberacoso sigue siendo una de las principales amenazas para niños y adolescentes en internet. Según un informe de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, el 66% de los menores considera que este problema ha aumentado en los últimos años, mientras que uno de cada dos afirma no saber dónde buscar ayuda o cómo denunciar este tipo de situaciones.

En el marco del Stop Cyberbullying Day, que se celebra cada tercer viernes de junio, especialistas alertan sobre la importancia de identificar las señales tempranas del acoso digital para actuar a tiempo y prevenir consecuencias mayores.

“El ciberacoso puede producirse a cualquier hora del día y a través de múltiples plataformas digitales, lo que amplifica su alcance y dificulta que los menores puedan alejarse de la situación. Además, los contenidos ofensivos pueden compartirse rápidamente y permanecer en línea durante largos periodos”, señaló Eduardo Tumy, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender.

Los expertos advierten que, a diferencia de otras formas de acoso, las agresiones digitales pueden acompañar a las víctimas durante gran parte del día a través de sus dispositivos, afectando su bienestar emocional, sus relaciones sociales e incluso su desempeño escolar.

¿Cómo identificar si un menor está siendo víctima de ciberacoso?

Padres, tutores y docentes deben prestar atención a señales como evitar redes sociales, aplicaciones o videojuegos que antes disfrutaba; mostrarse triste, ansioso o irritable después de conectarse; aislarse de familiares y amigos; presentar cambios en el sueño o en el rendimiento académico; ocultar su actividad digital o reaccionar con miedo o nerviosismo ante mensajes y notificaciones.

Qué hacer ante una sospecha de ciberacoso

Los especialistas recomiendan mantener una comunicación abierta con el menor, evitar culpabilizarlo, conservar evidencias como capturas de pantalla y reportar los contenidos ofensivos en las plataformas correspondientes.

En casos que involucren amenazas o riesgos para la seguridad del menor, también se puede acudir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú y solicitar orientación a través de los servicios de apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Más que controlar, los padres deben acompañar. La combinación de diálogo, educación digital y herramientas tecnológicas adecuadas puede ayudar a identificar riesgos tempranamente y reducir la exposición de los menores a situaciones de ciberacoso”, concluyó Tumy.

Mi único cambio adicional sería sustituir el anglicismo “Stop Cyberbullying Day” por algo como “Día de Concienciación sobre el Ciberacoso” o agregar la traducción entre paréntesis, ya que mejora la comprensión para medios generalistas.