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Resumen

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También se advierte que los cambios de algoritmo que se configuren para los Reels también se aplicarán en la sección Explorar. (Foto: AFP)
También se advierte que los cambios de algoritmo que se configuren para los Reels también se aplicarán en la sección Explorar. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Instagram ha extendido la función de ‘Tu algoritmo’ a la sección de Explorar, de manera que los usuarios ahora también pueden personalizar el algoritmo de recomendación para este ‘feed’, de cara a visualizar el contenido más afín a sus intereses, al igual que en los Reels.

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