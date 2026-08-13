Meta, casa matriz de algunas de las redes sociales más utilizadas del mundo, se enfrenta desde este miércoles a una coalición de fiscales de Estados Unidos decididos a demostrar ante la justicia federal que Instagram y Facebook fueron diseñados deliberadamente para generar adicción a menores.

Aunque no es la primera demanda que busca responsabilizar a una empresa de redes sociales por su impacto en la salud mental y la seguridad, esta podría convertirse en una de las más trascendentales.

La jornada comenzó con la selección del jurado en el tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers interrogó a los potenciales jurados sobre sus opiniones acerca de Meta, si ellos mismos tienen cuentas en Facebook e Instagram y si creen que las redes son responsables de problemas de salud mental.

La magistrada señaló que el rol del jurado será consultivo y que ella tomará la decisión final.

Las audiencias comenzarán el 18 de agosto y se desarrollarán durante seis semanas, hasta finales de septiembre. El veredicto se conocerá probablemente a principios de octubre.

Este caso “se parece mucho al de la industria del tabaco de los años noventa”, explicó a la AFP Vincent Joralemon, jurista del centro de derecho y tecnologías de la Universidad de Berkeley.

Al igual que las demandas de los Estados que terminaron obligando a las tabacaleras a pagar sumas récord hace tres décadas y a restringir su publicidad dirigida a menores, lo que aquí se cuestiona son las prácticas comerciales de las redes sociales, subrayó Joralemon.

Exigencias y modificaciones

Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey arremeterán contra la empresa con sede en Menlo Park en nombre de una treintena de Estados que iniciaron acciones legales en 2023.

Buscan ahora demostrar ante un tribunal federal que Meta hizo deliberadamente que Facebook e Instagram fueran adictivos para los niños.

Meta “discrepa firmemente de estas acusaciones” y está “segura de que las pruebas demostrarán nuestro compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes”, dijo un portavoz de la compañía a la AFP.

Los fiscales además exigen importantes modificaciones y restricciones en el funcionamiento de Instagram y Facebook para los menores.

También reclaman hasta 1,4 billones de dólares en sanciones, una cifra cercana a la capitalización bursátil de Meta, que superó los 1,5 billones de dólares el viernes.

Es poco probable que se alcance semejante monto.

En julio, la jueza calificó esta estimación de “irrazonable”. Sin embargo, la magistrada también dijo que la propuesta hecha por Meta de 4 millones de dólares no es “ni siquiera un tirón de orejas”, según el medio jurídico Law360.

A pesar de la cifra llamativa, el dinero no es el mayor problema de Meta si pierde el caso.

“El gran problema aquí es el daño reputacional” y la posibilidad de verse obligada a realizar cambios importantes, dijo Joralemon.

El director ejecutivo y fundador de Meta, Mark Zuckerberg, figura entre los testigos estrella que la acusación planea llamar al estrado. También declaró hace seis meses en otro caso celebrado en un tribunal de Los Ángeles.

Meta ya fue condenada dos veces este año: primero a pagar 6 millones de dólares, solidariamente con YouTube, a una adolescente de Los Ángeles; y después a casi 1.000 millones de dólares en multas y reparaciones en el estado de Nuevo México.