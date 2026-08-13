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Resumen

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Mark Zuckerberg, CEO de Meta, será uno de los testigos citados para este juicio que podría determinar el futuro de su compañía. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, será uno de los testigos citados para este juicio que podría determinar el futuro de su compañía. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

Meta, casa matriz de algunas de las redes sociales más utilizadas del mundo, se enfrenta desde este miércoles a una coalición de fiscales de Estados Unidos decididos a demostrar ante la justicia federal que Instagram y Facebook fueron diseñados deliberadamente para generar adicción a menores.

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