LONDRES (Reino Unido), 12/08/2026.- Una imagen compuesta muestra una secuencia de la Luna pasando frente al Sol, vista desde Greenwich Park en Londres, Gran Bretaña, el 12 de agosto de 2026. Alrededor del 90 por ciento del Sol quedó oculto en el máximo del eclipse, aproximadamente a las 19:12 hora local, según el Real Observatorio de Greenwich. El eclipse fue visible en Londres desde aproximadamente las 18:17 hasta las 20:06. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL
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Postales del eclipse
  • LONDRES (Reino Unido), 12/08/2026.- Una imagen compuesta muestra una secuencia de la Luna pasando frente al Sol, vista desde Greenwich Park en Londres, Gran Bretaña, el 12 de agosto de 2026. Alrededor del 90 por ciento del Sol quedó oculto en el máximo del eclipse, aproximadamente a las 19:12 hora local, según el Real Observatorio de Greenwich. El eclipse fue visible en Londres desde aproximadamente las 18:17 hasta las 20:06. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL
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    LONDRES (Reino Unido), 12/08/2026.- Una imagen compuesta muestra una secuencia de la Luna pasando frente al Sol, vista desde Greenwich Park en Londres, Gran Bretaña, el 12 de agosto de 2026. Alrededor del 90 por ciento del Sol quedó oculto en el máximo del eclipse, aproximadamente a las 19:12 hora local, según el Real Observatorio de Greenwich. El eclipse fue visible en Londres desde aproximadamente las 18:17 hasta las 20:06. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

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    LONDRES (Reino Unido), 12/08/2026.- Una imagen compuesta muestra una secuencia de la Luna pasando frente al Sol, vista desde Greenwich Park en Londres, Gran Bretaña, el 12 de agosto de 2026. Alrededor del 90 por ciento del Sol quedó oculto en el máximo del eclipse, aproximadamente a las 19:12 hora local, según el Real Observatorio de Greenwich. El eclipse fue visible en Londres desde aproximadamente las 18:17 hasta las 20:06. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

  • NIESEN (Suiza), 12/08/2026.- Varias personas usan gafas protectoras mientras observan cómo la Luna oculta el Sol durante un eclipse solar parcial desde la cima del Niesen, en el Oberland bernés, Suiza, el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrerá partes de Europa y el Atlántico Norte el 12 de agosto, con la franja de totalidad pasando por Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes de Europa experimentarán un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, España, Suiza, Islandia) EFE/EPA/ANTHONY ANEX
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    NIESEN (Suiza), 12/08/2026.- Varias personas usan gafas protectoras mientras observan cómo la Luna oculta el Sol durante un eclipse solar parcial desde la cima del Niesen, en el Oberland bernés, Suiza, el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrerá partes de Europa y el Atlántico Norte el 12 de agosto, con la franja de totalidad pasando por Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes de Europa experimentarán un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, España, Suiza, Islandia) EFE/EPA/ANTHONY ANEX

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    NIESEN (Suiza), 12/08/2026.- Varias personas usan gafas protectoras mientras observan cómo la Luna oculta el Sol durante un eclipse solar parcial desde la cima del Niesen, en el Oberland bernés, Suiza, el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrerá partes de Europa y el Atlántico Norte el 12 de agosto, con la franja de totalidad pasando por Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes de Europa experimentarán un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, España, Suiza, Islandia) EFE/EPA/ANTHONY ANEX

  • Varsovia (Polonia), 08/12/2026.- Eclipse solar parcial en Varsovia, Polonia, 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrerá partes de Europa y el Atlántico Norte el 12 de agosto, con la franja de totalidad pasando por Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes de Europa experimentarán un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, Polonia, España, Varsovia, Islandia) EFE/EPA/Pawel Supernak POLONIA FUERA
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    Varsovia (Polonia), 08/12/2026.- Eclipse solar parcial en Varsovia, Polonia, 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrerá partes de Europa y el Atlántico Norte el 12 de agosto, con la franja de totalidad pasando por Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes de Europa experimentarán un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, Polonia, España, Varsovia, Islandia) EFE/EPA/Pawel Supernak POLONIA FUERA

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    Varsovia (Polonia), 08/12/2026.- Eclipse solar parcial en Varsovia, Polonia, 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrerá partes de Europa y el Atlántico Norte el 12 de agosto, con la franja de totalidad pasando por Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes de Europa experimentarán un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, Polonia, España, Varsovia, Islandia) EFE/EPA/Pawel Supernak POLONIA FUERA

  • Río de Onor (Portugal), 12/08/2026.- Una imagen compuesta muestra las diferentes fases del eclipse solar vistas desde el Parque Natural de Montesinho, Río de Onor, distrito de Bragança, Portugal, el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrió partes de Europa y el Atlántico Norte el 12 de agosto, con la franja de totalidad pasando por Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes en Europa experimentaron un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, España, Islandia) EFE/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA
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    Río de Onor (Portugal), 12/08/2026.- Una imagen compuesta muestra las diferentes fases del eclipse solar vistas desde el Parque Natural de Montesinho, Río de Onor, distrito de Bragança, Portugal, el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrió partes de Europa y el Atlántico Norte el 12 de agosto, con la franja de totalidad pasando por Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes en Europa experimentaron un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, España, Islandia) EFE/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

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    Río de Onor (Portugal), 12/08/2026.- Una imagen compuesta muestra las diferentes fases del eclipse solar vistas desde el Parque Natural de Montesinho, Río de Onor, distrito de Bragança, Portugal, el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrió partes de Europa y el Atlántico Norte el 12 de agosto, con la franja de totalidad pasando por Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes en Europa experimentaron un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, España, Islandia) EFE/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

  • Sidi Mechreg (Tunisia), 12/08/2026.- The Moon passes in front of the Sun during a partial solar eclipse in Sidi Mechreg, Bizerte Governorate, Tunisia, 12 August 2026. A total solar eclipse swept across parts of Europe and the North Atlantic, with the path of totality crossing Greenland, Iceland, Spain and a small section of northeastern Portugal, while surrounding areas experienced a partial solar eclipse, according to the European Space Agency (ESA). (Groenlandia, España, Túnez, Islandia) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA
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    Sidi Mechreg (Tunisia), 12/08/2026.- The Moon passes in front of the Sun during a partial solar eclipse in Sidi Mechreg, Bizerte Governorate, Tunisia, 12 August 2026. A total solar eclipse swept across parts of Europe and the North Atlantic, with the path of totality crossing Greenland, Iceland, Spain and a small section of northeastern Portugal, while surrounding areas experienced a partial solar eclipse, according to the European Space Agency (ESA). (Groenlandia, España, Túnez, Islandia) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

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    Sidi Mechreg (Tunisia), 12/08/2026.- The Moon passes in front of the Sun during a partial solar eclipse in Sidi Mechreg, Bizerte Governorate, Tunisia, 12 August 2026. A total solar eclipse swept across parts of Europe and the North Atlantic, with the path of totality crossing Greenland, Iceland, Spain and a small section of northeastern Portugal, while surrounding areas experienced a partial solar eclipse, according to the European Space Agency (ESA). (Groenlandia, España, Túnez, Islandia) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

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  • SABILE (Letonia), 12/08/2026.- La Luna oculta el Sol durante un eclipse solar parcial sobre un campo cerca de Sabile, Letonia, el 12 de agosto de 2026. El último eclipse solar total visible desde Letonia ocurrió en 1954, mientras que el próximo se espera para 2142, según la Sociedad Astronómica Letona. Un eclipse solar anular será visible desde algunas partes de Letonia el 21 de junio de 2039. (Letonia) EFE/EPA/TOMS KALNINS
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    SABILE (Letonia), 12/08/2026.- La Luna oculta el Sol durante un eclipse solar parcial sobre un campo cerca de Sabile, Letonia, el 12 de agosto de 2026. El último eclipse solar total visible desde Letonia ocurrió en 1954, mientras que el próximo se espera para 2142, según la Sociedad Astronómica Letona. Un eclipse solar anular será visible desde algunas partes de Letonia el 21 de junio de 2039. (Letonia) EFE/EPA/TOMS KALNINS

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    SABILE (Letonia), 12/08/2026.- La Luna oculta el Sol durante un eclipse solar parcial sobre un campo cerca de Sabile, Letonia, el 12 de agosto de 2026. El último eclipse solar total visible desde Letonia ocurrió en 1954, mientras que el próximo se espera para 2142, según la Sociedad Astronómica Letona. Un eclipse solar anular será visible desde algunas partes de Letonia el 21 de junio de 2039. (Letonia) EFE/EPA/TOMS KALNINS

  • ARÉVALO (ÁVILA), 12/08/2026.- Cientos de personas disfrutan del eclipse solar total este miércoles en Arévalo (Ávila). EFE/RAÚL SANCHIDRIÁN
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    ARÉVALO (ÁVILA), 12/08/2026.- Cientos de personas disfrutan del eclipse solar total este miércoles en Arévalo (Ávila). EFE/RAÚL SANCHIDRIÁN

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    ARÉVALO (ÁVILA), 12/08/2026.- Cientos de personas disfrutan del eclipse solar total este miércoles en Arévalo (Ávila). EFE/RAÚL SANCHIDRIÁN

  • Sidi Mechreg (Túnez), 12/08/2026.- Personas observan un eclipse solar parcial en Sidi Mechreg, Gobernación de Bizerta, Túnez, el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrió partes de Europa y el Atlántico Norte, con la franja de totalidad cruzando Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes experimentaron un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, España, Túnez, Islandia) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA
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    Sidi Mechreg (Túnez), 12/08/2026.- Personas observan un eclipse solar parcial en Sidi Mechreg, Gobernación de Bizerta, Túnez, el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrió partes de Europa y el Atlántico Norte, con la franja de totalidad cruzando Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes experimentaron un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, España, Túnez, Islandia) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

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    Sidi Mechreg (Túnez), 12/08/2026.- Personas observan un eclipse solar parcial en Sidi Mechreg, Gobernación de Bizerta, Túnez, el 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrió partes de Europa y el Atlántico Norte, con la franja de totalidad cruzando Groenlandia, Islandia, España y una pequeña sección del noreste de Portugal, mientras que las áreas circundantes experimentaron un eclipse solar parcial, según la Agencia Espacial Europea (ESA). (Groenlandia, España, Túnez, Islandia) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Por Redacción EC

En el primer eclipse total en la península Ibérica en cien años, las redes sociales y la tecnología han tenido un papel protagonista en cómo las personas lo han disfrutado: desde ‘hashtags’ y retransmisiones en ‘streaming’, hasta un visor de realidad aumentada o ‘haters’ del fenómeno abrumados por la sobreinformación.

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