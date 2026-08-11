Las computadoras con Windows podrían encarecerse por el aumento de las licencias y de los componentes.
Las computadoras con Windows podrían encarecerse por el aumento de las licencias y de los componentes.
/ Unsplash
Por Redacción EC

Las computadoras con Windows podrían registrar nuevos aumentos de precio en Taiwán durante el tercer trimestre del año, debido al encarecimiento de componentes y al incremento de las licencias que Microsoft cobra a los fabricantes, según un reporte del periódico taiwanés Economic Daily News, perteneciente a United Daily News (UDN).

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