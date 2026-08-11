Las computadoras con Windows podrían registrar nuevos aumentos de precio en Taiwán durante el tercer trimestre del año, debido al encarecimiento de componentes y al incremento de las licencias que Microsoft cobra a los fabricantes, según un reporte del periódico taiwanés Economic Daily News, perteneciente a United Daily News (UDN).

Un ejecutivo de una marca de computadoras, citado bajo condición de anonimato, señaló que las tarifas de las licencias OEM de Windows —aquellas instaladas de fábrica— aumentaron en promedio entre un 7 % y un 10 % desde julio. En años anteriores, estos ajustes solían mantenerse en porcentajes menores.

El incremento no sería igual para todos los equipos, pues dependería del procesador que incorporen. Las computadoras de gama alta afrontarían mayores aumentos que los modelos menos potentes, de acuerdo con otros representantes de fabricantes consultados por UDN.

Las fuentes indicaron que el alza de las licencias ya se refleja parcialmente en los precios actuales. Además, Asus y Acer anticiparon nuevos incrementos de alrededor del 5 % o de un solo dígito durante el tercer trimestre en Taiwán.

El impacto de las licencias OEM resulta relevante porque gran parte de las computadoras portátiles y de escritorio se comercializa con Windows preinstalado. Sin embargo, Mashable señaló que los precios de las licencias individuales del sistema operativo permanecen sin cambios. Consultado por ese medio, Microsoft respondió que no tenía nada que comunicar al respecto.

El ajuste representa un desafío adicional para los fabricantes, que también afrontan el encarecimiento de memorias RAM, unidades SSD y procesadores debido a la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Por ello, el posible aumento de las computadoras no respondería únicamente a las licencias de Windows, sino a una combinación de mayores costos de software y hardware.