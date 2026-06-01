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Superchip 'RTX Spark.
Superchip 'RTX Spark.
/ NVIDIA
Por Agencia Europa Press

Nvidia ha anunciado su nuevo chip RTX Spark como un ‘superchip’ que potenciará portátiles y PC de consumo con un gran rendimiento gráfico y de intelitencia artificial rápida para impulsar la adopción de los agentes.

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