Nvidia ha anunciado su nuevo chip RTX Spark como un ‘superchip’ que potenciará portátiles y PC de consumo con un gran rendimiento gráfico y de intelitencia artificial rápida para impulsar la adopción de los agentes.

RTX Spark es el nuevo ‘superchip’ que ha lanzado Nvidia en el marco de Computex 2026, que comenzará a formar parte de los nuevos portátiles Surface Laptop Ultra y Dell XPS 16, al igual que de los sistemas de los mayores fabricantes OEM, según ha afirmado en un comunicado.

Diseñado para IA, la creación de contenidos y el ‘gaming’, RTX Spark trae consigo Nvidia CUDA, Nvidia RTX, DLSS, FP4, Nvidia TensorRT, Nvidia OptiX, Reflex y G-SYNC. El fundador y CEO de la compañía, Jensen Huang, ha indicado que “el PC está siendo reinventado. RTX Spark reúne todo lo que Nvidia ha construido en un solo superchip. Agentes locales, modelos de frontera. Flujos de trabajo creativos. Juegos RTX. Todo en un portátil”.

RTX Spark ofrece 1 petaflop de potencia de computación de inteligencia artificial y tiene una GPU Blackwell RTX con 6.144 núcleos Cuda y núcleos Tensor de quinta generación conectados a una CPU Nvidia Grace de 20 núcleos.

En el interior cuenta con una NPU suficiente para formar parte de los portátiles y equipos Copilot+ de Microsoft, que tienen como requisito una NPU de 40 TOPS. El objetivo es dar soporte a los agentes, para impulsar su adopción generalizada, como los de Hermes Agent y OpenClaw.

Mientras que MediaTek ha colaborado con Nvidia en el diseño de la CPU personalizada, con el objetivo de contribuir a que ofrezca la mejor eficiencia energética, rendimiento y conectividad de su clase; Microsoft ha trabajado con la compañía fundada por Huang durante años para ejecutar aplicaciones de Windows más antiguas en chips basados en Arm.

El nuevo chip permitirá la creación de contenido, el desarrollo de la IA y el gaming en un solo dispositivo. (Foto: NVIDIA)

La seguridad es otro de los aspectos que Nvidia ha destacado del nuevo chip RTX Spark, no solo porque entre ella y Microsoft han colaborado para crear una plataforma Windows segura que permita que los agentes de IA funcionen bajo el control total del usuario, sino porque Nvidia está trabajando activamente con todos los proveedores de sistemas antitrampas para que juegos como Fortnite puedan finalmente ser compatibles con sistemas Snapdragon Copilot+.

En la creación de contenido, Nvidia se ha asociado con Adobe para la rearquitectura de Adobe Premiere y Photoshop para RTX Spark. El objetivo es que funciones de IA como ‘Relleno Generativo’ en Photoshop y la ‘Extensión Generativa’ en Premiere alcancen nuevas cotas de rendimiento al ofrecer una velocidad hasta dos veces mayor en IA, edición, corrección de color y efectos en todos los flujos de trabajo creativos.

EL hardware que impulsa

Los portátiles RTX Spark se caracterizarán por sus pantallas OLED de 14 a 16 pulgadas con G-SYNC, un grosor de tan solo 14 mm y un peso de poco más de un kilo. Contarán con chasis de aluminio mecanizado de precisión que combina durabilidad con un diseño moderno y actual.

Los equipos de PC de escritorio RTX Spark seguirán el mismo camino de la ultraeficiencia, diseñados para agentes de IA, cargas de trabajo creativas, ‘gaming’ y la productividad que exige cualquier usuario en su día a día.

Tanto los portátiles como los equipos compactos de escritorio estarán disponibles en otoño a través de fabricantes como Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface y MSI, y serán seguidos más tarde por modelos de Acer y Gigabyte.