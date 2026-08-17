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Pensar mejor: La oportunidad menos explorada de la inteligencia artificial

“Quizá la pregunta más relevante para empresas, profesionales y estudiantes no sea cómo usar IA para trabajar más rápido. Tal vez sea cómo utilizarla para pensar mejor”.

    Gonzalo Mariátegui
    Por

    director del Centro de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En los negocios, nadie tomaría una decisión importante escuchando una sola opinión. Cuando una organización evalúa una inversión relevante, una adquisición, una nueva estrategia o una expansión, convoca múltiples perspectivas. Participan especialistas, líderes funcionales, asesores externos y equipos con experiencias distintas. No porque alguno posea la verdad absoluta, sino porque cada uno observa una parte diferente del problema.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.