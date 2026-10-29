Vínculos más fuertes

Hoy se conmemora el 103° aniversario de la proclamación de la República de Turquía. El fundador de nuestra república, Mustafa Kemal Atatürk, y sus camaradas iniciaron la Guerra de Liberación de Turquía en 1919 y proclamaron la República de Turquía el 29 de octubre de 1923.

Desde su fundación, Turquía ha implementado una serie de reformas políticas, económicas y sociales y ahora Turquía es un miembro activo de la comunidad internacional, un actor resiliente, relevante y estable.

Turquía y el Perú comparten puntos de vista similares en varios temas, incluyendo la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el cambio climático, la gestión de riesgo de desastres y la protección del medio ambiente, así como el patrimonio cultural. Por lo tanto, Turquía y el Perú siempre han mantenido una agenda positiva y relaciones bilaterales fructíferas.

El año pasado, celebramos el 75° aniversario de nuestras relaciones diplomáticas y el viceministro de Relaciones Exteriores de Turquía, el embajador Gümrükçü, visitó Lima y se reunió con sus contrapartes.

A lo largo del 2026, llevamos a cabo la novena ronda de consultas políticas a nivel de viceministros en Ankara y firmamos importantes acuerdos. Recibimos a varias autoridades peruanas de alto nivel con motivo de las reuniones y foros internacionales celebrados en Turquía.

Estamos desarrollando nuestra cooperación en comercio, inversión, educación y cooperación técnica. Las empresas turcas, incluyendo el sector de la industria de la defensa, realizaron varias visitas al Perú el año pasado, participando en ferias comerciales y de negocios.

Estamos trabajando para la apertura de un Centro de Estudios Turcos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los próximos meses. La Agencia Turca de Cooperación y Desarrollo (TIKA) ha finalizado varios proyectos de desarrollo en diferentes regiones del Perú el año pasado. Asimismo, coordinamos programas de cooperación e intercambio de experiencias entre las autoridades competentes de ambos países en diversos ámbitos.

Esperamos que el próximo año Turkish Airlines inicie vuelos directos entre Estambul y Lima.

Tuvimos un año fructífero y estamos preparados para seguir avanzando en nuestras relaciones bilaterales. Estoy segura de que las relaciones entre nuestras naciones amigas florecerán aún más y se convertirán en una asociación basada en vínculos políticos, económicos y culturales más fuertes.