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Vínculos más fuertes

“Turquía y el Perú comparten puntos de vista similares en varios temas, incluyendo la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el cambio climático, la gestión de riesgo de desastres y la protección del medio ambiente”.

    Serra Kaleli
    Por

    Embajadora de Turquía en el Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

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    Hoy se conmemora el 103° aniversario de la proclamación de la República de Turquía. El fundador de nuestra república, Mustafa Kemal Atatürk, y sus camaradas iniciaron la Guerra de Liberación de Turquía en 1919 y proclamaron la República de Turquía el 29 de octubre de 1923.

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