¿De qué sirve aprobar un mecanismo extraordinario para prevenir los daños del Fenómeno El Niño si esperamos a que lleguen las lluvias para utilizarlo? El Perú cuenta hoy con una oportunidad para anticiparse a una emergencia sanitaria que podría agravarse durante los próximos meses. Sin embargo, cada semana que transcurre reduce la posibilidad de aprovecharla.

El incremento de las temperaturas favorece la proliferación del mosquito transmisor del dengue, mientras que las lluvias intensas e inundaciones aumentan el riesgo de leptospirosis, enfermedades diarreicas y otras infecciones. A ello se suma el incremento del riesgo de sarampión debido a las bajas coberturas de vacunación. La concurrencia de estas enfermedades, junto con las lesiones y emergencias ocasionadas por las inundaciones, podría saturar los establecimientos de salud y comprometer la atención de gestantes, niños y pacientes con enfermedades crónicas.

Precisamente para anticiparse a este escenario, el 2 de septiembre se aprobó el Decreto de Urgencia 010-2026, concebido como un mecanismo exprés para ejecutar servicios e inversiones mediante Obras por Impuestos, simplificando los procedimientos y plazos de contratación. Su propósito es actuar antes de que los daños ocurran, movilizando las capacidades financieras y operativas del sector privado, sin depender de una asignación adicional inmediata del Tesoro Público.

El Ministerio de Salud (MINSA) respondió oportunamente. Apenas una semana después aprobó 20 fichas de servicios sanitarios y, el 16 de octubre, incorporó otras ocho, alcanzando 28 intervenciones habilitadas para la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación. Entre ellas destacan la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno, la atención clínica, el control vectorial y la continuidad de los servicios de salud mediante salud digital.

Han transcurrido más de diez semanas desde la aprobación del mecanismo exprés y más de nueve desde la publicación de las primeras fichas sanitarias. Sin embargo, hasta el momento no he podido identificar convocatorias públicas de gobiernos regionales para ejecutar estos servicios específicos frente a El Niño. Es necesario conocer cuántas intervenciones han sido priorizadas, cuántas cuentan con términos de referencia y cuáles han iniciado efectivamente sus procedimientos de selección.

He participado en diversos encuentros promovidos por el sector privado, ProInversión y el Ministerio de Salud para impulsar este mecanismo. Existe interés empresarial, un marco normativo favorable y necesidades sanitarias claramente identificadas. El desafío ahora es convertir estas condiciones en intervenciones concretas, con financiamiento, responsables y plazos definidos.

Los gobiernos regionales tienen una responsabilidad fundamental. Aquellos que disponen de capacidad financiera mediante los certificados de inversión pública regional y local (CIPRL) pueden impulsar intervenciones dentro de sus límites autorizados, sin esperar nuevas transferencias presupuestales. Pero disponer de capacidad financiera no basta: se requiere decisión institucional, priorización y capacidad de gestión. El MINSA, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión deben acompañar este proceso mediante asistencia técnica intensiva para preparar términos de referencia, estimar costos y acelerar los procedimientos.

La urgencia no es solamente administrativa, sino sanitaria. Fortalecer la vigilancia, controlar los vectores, asegurar el diagnóstico temprano, preparar unidades de atención de dengue y proteger los establecimientos de salud tiene mayor impacto antes de que aumenten los contagios y la demanda asistencial. Si estas intervenciones llegan cuando los hospitales ya están desbordados, habremos perdido buena parte de su potencial para prevenir complicaciones y muertes.

Tampoco podemos esperar a que asuman las nuevas autoridades regionales. El cambio de gestión supone instalación de equipos, revisión de prioridades y decisiones administrativas que podrían consumir meses valiosos. Las autoridades actuales todavía pueden dejar intervenciones priorizadas, términos de referencia elaborados y procesos de selección encaminados, asegurando su continuidad durante la transición.

Por ello, es indispensable establecer una agenda pública de implementación. Cada gobierno regional debería informar qué servicios ha priorizado, cuál es su capacidad financiera disponible, qué términos de referencia ha preparado, cuándo convocará los procedimientos y quién será responsable de ejecutarlos. El MINSA, el MEF y ProInversión podrían consolidar esta información en un tablero público de seguimiento, priorizando los territorios de mayor riesgo.

No se trata de ejecutar apresuradamente ni de debilitar los controles de integridad. Se trata de utilizar responsablemente las facilidades extraordinarias que el propio Estado ha aprobado para actuar con oportunidad, transparencia y resultados verificables.

La prevención tiene una fecha de vencimiento. Cada semana de demora reduce la posibilidad de evitar enfermedades, complicaciones y muertes. Si dejamos pasar esta oportunidad, muchas intervenciones preparatorias perderán su utilidad y terminaremos concentrando los recursos en mitigar daños y reconstruir lo que pudo protegerse.

El éxito de los Servicios por Impuestos frente a El Niño no debería medirse únicamente por cuánto se contrate o ejecute, sino por cuántas enfermedades, muertes y daños logremos evitar. El Estado creó un mecanismo exprés para adelantarse a la emergencia. Ahora corresponde demostrar que también podemos actuar con esa urgencia.