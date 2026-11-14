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Resumen

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León XIV oficia una misa el 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, como parte de una visita oficial a Argentina antes de llegar al Perú. (Foto: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
León XIV oficia una misa el 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, como parte de una visita oficial a Argentina antes de llegar al Perú. (Foto: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
/ Simone Risoluti
Por Alonso Cueto

El único líder en el mundo, capaz de congregar multitudes, es el papa León XIV. En un planeta polarizado, plagado de conflictos y guerras, con caudillos militantes, es la única figura universalmente aceptada. Sus mensajes han abordado todos los problemas modernos: el abuso de la tecnología, la migración, la desigualdad social y económica, el lugar de los marginados. Conectar la experiencia de las personas comunes con frases de compasión y de apoyo es una muestra de su sabiduría moral. Mientras que para la mayoría de los políticos en el mundo, sus partidos prevalecen sobre los intereses de sus países, en las acciones de León, y en sus frases concisas y verdaderas, hay una vocación por lo esencial.

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