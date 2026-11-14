El único líder en el mundo, capaz de congregar multitudes, es el papa León XIV. En un planeta polarizado, plagado de conflictos y guerras, con caudillos militantes, es la única figura universalmente aceptada. Sus mensajes han abordado todos los problemas modernos: el abuso de la tecnología, la migración, la desigualdad social y económica, el lugar de los marginados. Conectar la experiencia de las personas comunes con frases de compasión y de apoyo es una muestra de su sabiduría moral. Mientras que para la mayoría de los políticos en el mundo, sus partidos prevalecen sobre los intereses de sus países, en las acciones de León, y en sus frases concisas y verdaderas, hay una vocación por lo esencial.

Es curioso comprobar, sin embargo, que en el Perú y en América Latina el número de católicos ha disminuido en los últimos años. Un informe del Pew Research Center, basado en encuestas del 2024, señala que en el Perú entre 67% y 88% de la población adulta se declara católica. Es al menos 9% menos respecto de la medición de la década anterior. Esta es una tendencia que se extiende a toda América Latina. En otros continentes como Asia y África el catolicismo va en aumento.

Un Papa es un representante, un mensajero, un mediador. San Pedro fue considerado la piedra en la que se funda la Iglesia. Un fresco del Perugino en la Capilla Sixtina lo muestra arrodillado frente a Cristo, que le entrega las llaves. A lo largo de la Edad Media, muchos de los Papas fueron mártires. En el año de 452, el papa León el Magno logra convencer al huno Atila de que no saquee Roma. Más de un siglo después, el papa Gregorio organiza la administración, impulsa los cantos litúrgicos y expande el dominio de la Iglesia. En el siglo XVI, el papa Julio, que montaba caballo en armadura, encarga las obras de arte que hoy conocemos a Miguel Ángel y a Rafael. Ya en el siglo XX, Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II y es el responsable de una modernización que ha marcado la marcha de la Iglesia.

Nacido en un suburbio de Chicago, Prevost, el papa León XIV, tiene una larga experiencia en sus estancias en Roma y en el Perú. Sus antepasados son inmigrantes italianos. Una versión afirma que está emparentado con Sucre. Fue nacionalizado peruano en el 2015, por iniciativa de José Pérez Guadalupe, entonces ministro del Interior, y con el apoyo decisivo del primer ministro Pedro Cateriano. Hijo de un administrador y de una bibliotecaria, escogió el nombre de León en homenaje a León XIII, por su sensibilidad social.

Las demostraciones en su gira por Argentina, Uruguay y Perú muestran que ha logrado darle forma a una necesidad, basada en una esperanza. Gracias a Fernando Carvallo, me entero de su mensaje a los presos argentinos. Les habló de la dignidad de la vida humana y de los caminos que siempre existen. Recordó que Cristo fue crucificado entre dos ladrones y la gente prefirió que liberaran a Barrabas. Su emoción de solidaridad y sus reflexiones llevan a la idea de un sentimiento universal, lo esencial de la dignidad de cada individuo. El hecho de que nos recuerde que somos todos parte de una misma especie, una convicción basada en el poder de las palabras, va a mantener su legado. Si los políticos fueran razonables, debían aprender algo de todo esto.