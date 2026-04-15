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Resumen

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Alberto de Belaunde debuta como narrador. (Fotos: Archivo/ Difusión)
Alberto de Belaunde debuta como narrador. (Fotos: Archivo/ Difusión)
Por José Carlos Yrigoyen

El excongresista Alberto de Belaunde ha publicado su debut narrativo, los trece cuentos de “Todo queda en familia”. Adelantemos que es un primer paso correcto y comedido, concretado con una prosa funcional enfocada en crear ambientes represivos y tristones, así como una oralidad por momentos bastante lograda. El libro, más allá de sus alcances, es interesante porque resulta parte inequívoca de una tendencia que de un tiempo a esta parte observamos en la narrativa local: la de explorar los silencios y expresiones de la nueva clase media limeña y los atribulados destinos de sus hijos más sensibles e impresionables.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.