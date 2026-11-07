Resumen

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El actor Bruno Odar en “Informe a la Academia” en el teatro Ricardo Blume.
El actor Bruno Odar en “Informe a la Academia” en el teatro Ricardo Blume.
/ Eduardo Cavero Sibille
Por Alonso Cueto

¿Quién está al mando? ¿Alguien define la marcha de la economía, de la política, de las ideas? ¿Los presidentes, los millonarios, los militares, los influencers? ¿De quién dependemos al fin y al cabo? ¿Quién nos puede decir si hay algunas reglas o algunas normas que seguir cuando los principales líderes políticos del mundo las han roto todas? Estas fueron las preguntas que una novela se hizo hace un siglo. La escribió un hombre que vivió apenas 41 años. Un judío nacido en Praga, un marginal, un descastado, un muchacho aplastado por la autoridad de su padre.

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