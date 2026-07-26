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Resumen

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Irene Vallejo reflexiona sobre lo que entendemos por éxito.
Irene Vallejo reflexiona sobre lo que entendemos por éxito.
Por Irene Vallejo

El tópico de la inocencia infantil siempre te ha parecido una extraña invención adulta, un efecto colateral de la nostalgia. Del colegio recuerdas más bien las bravuconadas de los líderes y su exuberante picaresca para aprobar exámenes: chuletas tatuadas en la piel bajo las mangas o el reloj, fórmulas grabadas en el bolígrafo Bic a punta de compás, apuntes en la papelera, perfeccionadas maniobras de distracción a la autoridad. Quienes aprobaban gracias a esas tretas gozaban de un aura de admiración, mientras que estudiar se consideraba una sumisión burda y sin mérito. Había una clarísima división entre los listos y los empollones, entre los audaces y los obreros del esfuerzo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.