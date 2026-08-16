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Resumen

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El 10 de agosto de 1926, en Lima, nació la entrañable poeta Blanca Varela.
El 10 de agosto de 1926, en Lima, nació la entrañable poeta Blanca Varela.
Por Alonso Cueto

De todas las caras de Blanca Varela que aparecen en la memoria, creo que prefiero la imagen lozana, como de una niña, que lucía en la sala de su velorio. Era un día de sol, en marzo del 2009, y era como si hubiera recuperado el rostro con el que siempre se había asombrado de la vida. Ahora que acaban de cumplir 100 años, el cuerpo y el rostro de Blanca Varela se mantienen cerca. Ese rostro acompañado por la suave energía de su voz, la gracia de sus manos, sus ojos profundos y húmedos que miraban desde muy cerca.

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