icono te lo cuento
00:0000:00
Con más de cuatro décadas dedicadas a la literatura, Alonso Cueto continúa explorando los vínculos entre la memoria, la identidad y el paso del tiempo. (Foto: Diego Moreno)
Con más de cuatro décadas dedicadas a la literatura, Alonso Cueto continúa explorando los vínculos entre la memoria, la identidad y el paso del tiempo. (Foto: Diego Moreno)
Por Jorge Chávez Noriega

Esta vez, Alonso Cueto regresa con una historia que, de algún modo, comenzó a gestarse hace más de tres décadas en las páginas de Somos. “Cuando Bernardo Roca Rey dirigía la revista, me propuso escribir una serie en la que una mujer mayor recordara su vida en Lima. El personaje se llamaba Alejandra y los textos aparecían como si fueran sus verdaderas memorias”, recuerda el escritor desde la sala de su casa. “Siempre me quedé con la ilusión de convertir esa idea en una novela, darle una continuidad y una vida propia. Con el tiempo nacieron Adriana y ‘Memorias de una limeña’, añade.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.