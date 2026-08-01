icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ulises atado al mástil mientras pasa al lado de las sirenas. Así lo presenta este mosaico del Museo del Bardo, en Túnez, del siglo III d.C.
Ulises atado al mástil mientras pasa al lado de las sirenas. Así lo presenta este mosaico del Museo del Bardo, en Túnez, del siglo III d.C.
/ Print Collector
Por Alonso Cueto

La Odisea” sigue con nosotros. La película de Christopher Nolan revive una historia que siempre estuvo aquí. Si “La Iliada” nos enseña que podemos realizar grandes emprendimientos, bajo la superstición del honor o la gloria, “La Odisea” nos recuerda algo mucho más concreto y humano: el verdadero viaje es el retorno. El olor y la forma del hogar se mantienen en la memoria. La ida explora lo desconocido pero la vuelta se dirige al fuego original.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.