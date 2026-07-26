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Resumen

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Fietta Jarque es la autora de “La vértebra perdida”.
Fietta Jarque es la autora de “La vértebra perdida”.
Por José Carlos Yrigoyen

Entre los homenajes que ha recibido Blanca Varela por la conmemoración del centenario de su nacimiento, hay que contar “La vértebra perdida”, biografía que acaba de publicar Fietta Jarque. Se trata, no hay duda, de un trabajo informado y asequible para los conocedores y los recién iniciados en la obra de la poeta más trascendente del Perú contemporáneo, y de un aporte para la construcción del libro definitivo sobre su vida. Porque “La vértebra perdida” no lo es y no pretende serlo: este esfuerzo prefiere indagar más en algunas zonas existenciales de Varela que en otros aspectos específicos de su turbulenta experiencia o de su obra preclara.

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