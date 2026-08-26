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Resumen

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Estibadores en La Victoria, Lima, en el 2014. Hecho con Inteligencia artificial en base a una foto del Archivo Histórico de El Comercio.
Estibadores en La Victoria, Lima, en el 2014. Hecho con Inteligencia artificial en base a una foto del Archivo Histórico de El Comercio.
/ Dante Piaggio/ El Comercio
Por Alonso Cueto

El arte de ser peruano pasa por el arte del recurseo, la capacidad de inventar situaciones, el instinto de resistir, de sobrevivir, de no resignarse. La necesidad del recurseo es un síntoma del estado de desamparo, de informalidad y del caos, pero también de la movilidad de una sociedad. Es una palabra que no se puede traducir al inglés o al alemán. Nadie se recursea como el latinoamericano.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.