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Resumen

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El Lugar de la Memoria alberga la historia de violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
El Lugar de la Memoria alberga la historia de violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
/ Julio Reano
Por Alonso Cueto

El recuerdo es un impulso natural. Recordar es un instinto que tiene lugar desde que nacemos. Su función es moral y práctica. En su origen, ‘recordar’ alude a la raíz ‘cordis’, que en la tradición grecolatina se refiere al corazón, es decir el lugar de la memoria y las emociones. Pero la palabra ‘cuerdo’ también viene de ‘cordis’. Recordar por eso, en su origen, significa “volver a pasar algo por el corazón”, lo que incluye tanto la inteligencia como las emociones.

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