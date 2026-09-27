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Resumen

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"Nuestras caídas y alas rotas nos convierten en herederos de Ícaro", escribe Irene Vallejo. (Ilustración: Víctor Aguilar)
"Nuestras caídas y alas rotas nos convierten en herederos de Ícaro", escribe Irene Vallejo. (Ilustración: Víctor Aguilar)
Por Irene Vallejo

Quien lo vivió, lo sabe. El temblor del teléfono que rompe el sueño en la madrugada. Esa angustia muda en la sala de espera del hospital, donde callamos con un silencio roído por los miedos. Un accidente, un duelo, un diagnóstico, un despido, una soga económica, la asfixia repentina. Hay instantes sin retorno, sacudidas que nos arrojan en mil pedazos contra el suelo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.