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Resumen

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Libro de Alonso Cueto
Libro de Alonso Cueto
Por José Carlos Yrigoyen

Alonso Cueto es un escritor que se siente cómodo deambulando por las calles y secretos del pasado, pero no es por eso un nostálgico. Porque de esa materia pretérita sabe hacer algo presente, cercano y ágil al momento de narrar. Sin embargo, no hay que confundir agilidad con ligereza: en sus últimos libros ha dotado a sus eficaces fabulaciones de una conciencia colectiva y de una meditación continua acerca de la verdad y el mito, la heroicidad y la duda, la pasión vitalista y la violencia del paso de las cosas. Ha renovado una suerte de costumbrismo entre nosotros, uno que se perfila en el aliento de la crónica y la curiosidad por el repertorio privado de mujeres que han sido parte de la historia y al mismo tiempo de lo ensoñado.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.