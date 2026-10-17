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Resumen

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"El sol en Buenos Aires" de Luis Hernán Castañeda.
"El sol en Buenos Aires" de Luis Hernán Castañeda.
Por José Carlos Yrigoyen

Narrador prolífico y elegante, Luis Hernán Castañeda (Lima, 1982) ha escrito “El sol en Buenos Aires”, novela concisa, bella y extraña que debe contarse entre lo más valioso que ha aparecido este año dentro de nuestro contexto. En esta columna, hemos valorado su prosa labrada y esmerada, el acabado oficio que le permite construir ficciones complejas y retadoras, además de su renuencia a afincarse en géneros o temáticas determinadas. Cada vez menos convencional y más presto a la indagación conceptual, Castañeda ha mostrado en sus últimas entregas unas inquietudes exploratorias que en ocasiones se traducen en frutos apreciables como “Mi madre soñaba en francés” o en apuestas fallidas como su autoficcional “Vocación”. Pero al margen de la evaluación de títulos específicos, Castañeda es un autor versátil y representativo de una camada importante de narradores surgida a comienzos del presente siglo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.