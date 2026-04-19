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Versión personal de Antonio Lorente de “La Caperucita y el lobo”, publicada en “13 de fantasmas” (editorial Edelvives).
Versión personal de Antonio Lorente de “La Caperucita y el lobo”, publicada en “13 de fantasmas” (editorial Edelvives).
Por Enrique Planas

Libros que entran por los ojos, literalmente. Las grandes miradas, las bellezas pálidas, la pose etérea y un eterno infantil que nos lleva a un pasado en que la nostalgia se contamina de incertidumbre. En los últimos 10 años, el artista español Antonio Lorente ha dejado indeleble marca en la ilustración de inmortales textos decimonónicos como “Mujercitas”, “Peter Pan”, “El Dr. Jekyll y Mr. Hyde” o “Tom Sawyer”, así como modernos clásicos como “Ana, la de tejas verdes”, de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery. Por eso, es de presumir que los lectores limeños seguirán sus pasos en esta gira vertiginosa por América Latina como parte de la promoción de su último libro realizado para la editorial Edelvives, “El principito”, del lionés Antoine de Saint-Exupéry (ver agenda en la página 29).

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Entrevista