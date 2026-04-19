Libros que entran por los ojos, literalmente. Las grandes miradas, las bellezas pálidas, la pose etérea y un eterno infantil que nos lleva a un pasado en que la nostalgia se contamina de incertidumbre. En los últimos 10 años, el artista español Antonio Lorente ha dejado indeleble marca en la ilustración de inmortales textos decimonónicos como “Mujercitas”, “Peter Pan”, “El Dr. Jekyll y Mr. Hyde” o “Tom Sawyer”, así como modernos clásicos como “Ana, la de tejas verdes”, de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery. Por eso, es de presumir que los lectores limeños seguirán sus pasos en esta gira vertiginosa por América Latina como parte de la promoción de su último libro realizado para la editorial Edelvives, “El principito”, del lionés Antoine de Saint-Exupéry (ver agenda en la página 29).

“Cuando te metes a un álbum ilustrado, entras en un objeto de arte”, dice el artista nacido en Almería hace 39 años. “Se trata de piezas de coleccionista, para atesorar. Yo siempre digo que estos libros los compran los padres para sus hijos, pero son estos últimos quienes los atesoran. Son libros que pasan de mano en mano con mucho cuidado”.

Ilustración de Antonio Lorente.

Hablamos de un artista beneficiado del auge que en la última década ha experimentado la industria del libro ilustrado y, sobre todo, la figura del ilustrador. Por años, se trataba de un oficio poco reconocido, cuyos artistas, a pesar de sus notables reinterpretaciones gráficas del original, veían sus créditos aparecer muy pequeños. Sin embargo, a decir de Lorente, hoy el ilustrador es celebrado casi como un ‘rock star’. “Hay un auge de su figura, se le aprecia y se le colecciona”, señala. “Lo que me gusta de la ilustración es su capacidad para acercar a los nuevos lectores, atraerlos a libros que, a lo mejor, a primera vista no llaman la atención. Nuestro propósito es hacerlos más contemporáneos para acercarlos al lector actual, aunque estemos hablando de ‘Mujercitas’, de ‘Ana la de tejas verdes’ o de ‘Peter Pan’. Me gusta que nuevos lectores crezcan con mi imaginario”, explica. Por cierto, Lorente espera que los lectores mayores, que toda su vida han consumido los clásicos, regresen a su infancia gracias a su trabajo plástico.

Ojo a las fuentes

El arte de Lorente bebe de muchas fuentes de inspiración. Y no todas se originan de sus estudios de bellas artes en la Universidad Politécnica de Valencia. En efecto, el fenómeno del ‘lowbrow’, o surrealismo pop, ha marcado claramente su estilo de ojos grandes y tez pálida, aunque sin esa abundancia kitsch propia de esta corriente. No es gratuito que el artista español reivindique a Margaret Keane, la popular creadora de niñas y niños tristes, cuya obra refrescó Tim Burton en su filme “Big Eyes”. “Siempre he pensado que ya hay demasiadas cosas feas en el mundo como para que el arte sea feo también. Para qué seguir creando fealdad cuando puedes hacer belleza. No me gusta lo desagradable. Sí me gusta pintar la melancolía. Focalizo muchísimo la mirada y el tema del ojo porque son el espejo del alma. Mis personajes cuentan a través de su mirada”, dice el artista.

Ilustración de Antonio Lorente.

Por supuesto, el mismo Burton es un referente para el universo personal de Lorente. “A mí me encanta toda esa coherencia de referencias. Que un cineasta como Tim Burton haya marcado a tantos ilustradores. Todas esas mezclas han hecho que mi trabajo sea de esta manera, pero no solo ellos. También me encanta toda la pintura prerrafaelita, me gusta muchísimo Caravaggio, todo ello está metido en mi bolsa. Al final, mi estilo ha ido evolucionando conforme voy creciendo y observando”, afirma.