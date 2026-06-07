Supercholo: la colección histórica del superhéroe peruano

Publicado por primera vez en las páginas de El Dominical, Supercholo se convirtió en uno de los personajes más recordados de la historieta peruana. En este archivo especial reunimos sus aventuras para que nuevas generaciones puedan descubrirlas y los lectores de siempre vuelvan a disfrutarlas.

Historieta creada por Francisco Miró Quesada Cantuarias y dibujada por Víctor Honigman.