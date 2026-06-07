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"Ochenta días", lo nuevo de Enrique Prochazka.
"Ochenta días", lo nuevo de Enrique Prochazka.
Por José Carlos Yrigoyen

Hace ya mucho que Enrique Prochazka (Lima, 1960) ha instalado su nombre entre los más importantes cultores peruanos de la narrativa fantástica y de ciencia ficción. Desde sus primeros cuentos, reunidos en “Un último desierto” (1997), pasando por su notable novela “Casa” (2004) y prosiguiendo con “Ocho cuentos de tampocos y todavías” (2020), Prochazka ha perfilado una propuesta muy particular, ajena a las corrientes dominantes e indiferente a las modas editoriales. Aunque sus libros en apariencia son bastante distintos entre sí, al leerlos a profundidad encontramos ciertos aspectos que los hermanan y les infunden una coherencia subterránea.

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