00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"El bosque de tu nombre", lo nuevo de Karina Pacheco.
"El bosque de tu nombre", lo nuevo de Karina Pacheco.
Por José Carlos Yrigoyen

Narradora de la memoria y de la búsqueda de una reconciliación que no incluya las argucias de la amnesia colectiva, Karina Pacheco Medrano (Cusco, 1969) lleva 20 años escribiendo novelas y cuentos que un oficio riguroso, su aguda mirada de la realidad y la atención crítica han vuelto relevantes dentro del escenario del Perú contemporáneo. Si con la espléndida “El año del viento” Pacheco exhibió una madurez sobradamente consolidada, la nueva reedición de “El bosque de tu nombre” (publicada por primera vez en el 2013) nos regresa a una autora en plena vía de lograr dicha consumación creativa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.