Viaje al Collasuyo: recorre el sur del Cusco bajo la guía de la escritora Karina Pacheco

Conducida por los recuerdos de su infancia, los viajes e interminables caminatas en su tierra natal y la investigación, la novelista y antropóloga cusqueña Karina Pacheco ha elaborado su propia ruta turística para conocer un Cusco más allá de célebres destinos como Machu Picchu, Sacsahuamán o el Valle Sagrado de los Incas.

Pacheco nos lleva hacia el sur de la región, hacia el Collasuyo, mirando a Puno y Bolivia: “Cusco es un territorio vastísimo, con mucho por conocer, y una ruta muy poco explorada —salvo los puntos hiperturísticos— es la ruta que pasa por todos los pueblos que aparecen en este recorrido por el sur. Es la antigua ruta del Collasuyo. Por un lado, un área de transformación urbanística; y, por otro, un área de sumo dinamismo cultural, económico, político y con identidades muy particulares en cada pueblo”, detalla Pacheco sobre la guía turística que acaba de publicar: “Viaje al sur del Cusco. Un recorrido personal de la Plaza de Armas a Raqchi” (IEP, 2025).

Recorrido emocional

A Karina le gusta llevar a sus amigos a conocer estas ‘otras’ rutas. Cuando le tocó hacer este libro, recuerda, volvió a recorrer los pueblos y paisajes que vio durante su niñez. Lo hizo manejando, pero también con guías y tours para conocer el detalle de lo que ofrece cada opción. Cada turista tiene una agenda particular y presupuesto, por lo que vio importante mostrar el panorama.

Se trata de un recorrido emocional con mucha historia (desde la preincaica hasta la contemporánea) e información sobre cómo llegar a los puntos sugeridos por la autora: cuánto cuesta el pasaje, si está dentro de la ruta de una agencia de turismo, si se puede llegar en bus o si es mejor gestionar un taxi.

Entre los lugares más sorprendentes para ella, menciona uno muy conocido como Andahuaylillas. “De toda la ruta del barroco, es el templo más visitado; pero el que siempre me conmueve y deslumbra es Huaro”, sostiene la novelista sobre aquel impresionante templo tatuado de icónicos murales donde se puede ver el Infierno.

Concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil de Quispicanchi, a la entrada del templo. / Adriana Peralta

Además de la Ruta del Barroco Andino, con las recomendaciones de esta guía los turistas nacionales o extranjeros podrán llegar a destinos como Huasao, pueblo conocido tradicionalmente como la capital mundial del curanderismo andino. Por sus calles, se encuentran adivinos y curanderos con sus hojas de coca dispuestos a revelar el futuro o encontrar objetos perdidos o robados.

Pasa por Tipón y sus fuentes de agua; por Oropesa probando sus panes y visitando sus capillas erigidas sobre las huacas. Va por el sitio arqueológico Pallay Orqo y los templos Quiquijana y Checaupe, siguiendo la ruta de la plata y recordando su importancia colonial como eje de provisión de alimentos y mano de obra para las minas de Potosí. En Quiquijana, anota en el libro “Viaje al sur del Cusco”, se tiene uno de los más lindos miradores de la cadena del Ausangate, además de un tramo del Qhapaq Ñan.

Puentes de Checacupe. Aquí se encuentran dos momentos de la historia: el puente colgante inca y el puente colonial de sillar y cantos rodados. / Adriana Peralta

Y también pasa por Tinta, llamándola tierra de rebeldías: “Cuando hablamos de Tinta, es inevitable hablar de Túpac Amaru y de Clorinda Matto de Turner”, nos dice. Aquí, a cerca de 3.500 m.s.n.m., comenzó la rebelión de Túpac Amaru II y se gestaron las bases de la novela “Aves sin nido”, de Matto de Turner. “Solo he puesto algunas pinceladas. En algunos casos está mi propia mirada, mis memorias. La idea principal es conocer que detrás de tantos maravillosos patrimonios de diferentes tiempos que conservamos en el Cusco, hay muchos más pueblos”, agrega. Para ella, estas rutas interminables y maravillosas por paisajes, simbolismo, religión e historias en Cusco son un retrato de lo que puede estar ocurriendo en muchos otros lugares del Perú como Puno, Huancavelica, Ayacucho, Chachapoyas, etc.

Techo y órganos (a los lados) del templo de Andahuaylillas, conocido también como la Capilla Sixtina de los Andes. / ADRIANAPERALTA

Pero la ruta no queda aquí. Al final del libro, por sugerencia de los editores, el lector podrá seguir la experiencia acompañado de un valioso ‘playlist’ con las melodías del sur cusqueño seleccionadas por la propia autora. ¿Listos para comenzar el viaje? //