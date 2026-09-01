Aunque junio suele llevarse todas las miradas cuando se habla de las grandes celebraciones cusqueñas, septiembre guarda también un lugar especial en el calendario de esta histórica región. Durante el noveno mes del año, Cusco vuelve a llenarse de visitantes nacionales y extranjeros atraídos por sus tradiciones, paisajes y riqueza cultural. Las calles, plazas y antiguos escenarios parecen recuperar el movimiento de otras épocas mientras la ciudad recibe a quienes buscan descubrir sus raíces. La temporada se convierte así en una oportunidad para conocer una faceta distinta de este emblemático destino peruano. Entre celebraciones y recorridos, la historia vuelve a convertirse en protagonista.

Sin embargo, septiembre no solo ofrece festividades, sino también la posibilidad de explorar algunos de los atractivos turísticos más representativos de Cusco. Desde impresionantes complejos arqueológicos hasta paisajes naturales que parecen detenidos en el tiempo, cada recorrido permite acercarse al legado de una región única. El viajero puede combinar las actividades festivas con visitas que revelan la grandeza de la antigua civilización andina. Cada camino conduce a nuevas historias, mientras las montañas sirven como telón de fondo de una experiencia inolvidable. Así, el noveno mes del año se presenta como una invitación para descubrir por qué Cusco continúa cautivando a quienes lo visitan.

¿Por qué es el mes más importante para Cusco que llega con un programa de actividades artísticas y festividades religiosas?

Setiembre ocupa un lugar especial en el calendario cusqueño con la celebración del Mes Turístico, una temporada que convierte a la región en un gran escenario de cultura y tradición. Las actividades se desarrollan alrededor del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, y reúnen propuestas para visitantes y habitantes locales. Durante estas semanas, el arte, las expresiones culturales, las actividades académicas y las celebraciones religiosas toman distintos espacios de la región. Cada jornada permite descubrir una parte de la enorme riqueza que conserva este territorio del sur peruano. Así, Cusco vuelve a mostrar al mundo las tradiciones que han convertido a esta tierra en uno de los destinos más emblemáticos del país.

La programación no quedará concentrada únicamente en la Ciudad Imperial, pues las celebraciones también llegarán a distintas provincias cusqueñas. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco trabaja en los preparativos para una agenda descentralizada que busca acercar las actividades a más comunidades y visitantes. Plazas, calles y espacios culturales serán escenarios de encuentros donde la tradición convivirá con propuestas contemporáneas. El recorrido permitirá apreciar que la riqueza turística de Cusco va mucho más allá de sus monumentos más conocidos. Durante septiembre, toda la región se prepara para celebrar su identidad y recibir a quienes llegan en busca de nuevas experiencias.

Para los amantes del turismo vivencial y aprendizaje, Cusco tiene viva las tradiciones de la región y muy fortalecidas

El Mes Turístico de Cusco también tendrá un espacio dedicado al aprendizaje y al fortalecimiento de quienes mantienen vivas las tradiciones de la región. Entre las actividades académicas se desarrollarán capacitaciones orientadas al marketing artesanal, la innovación y las nuevas tendencias que buscan impulsar este sector. Los participantes podrán conocer herramientas para mejorar la presentación y comercialización de sus productos sin dejar de lado su identidad cultural. Estas jornadas permitirán combinar conocimientos tradicionales con nuevas estrategias para enfrentar los desafíos del mercado. Así, la capacitación se convertirá en otro de los protagonistas de esta celebración.

La gastronomía también ocupará un lugar importante dentro de esta agenda formativa, con talleres centrados en técnicas culinarias y estrategias de venta. Los participantes aprenderán sobre cocina regional, preparación de platos y otros conocimientos vinculados al mundo gastronómico. Cada capacitación buscará poner en valor los sabores propios de Cusco y, al mismo tiempo, brindar herramientas para mejorar las oportunidades de quienes trabajan en este rubro. Entre aromas, recetas y saberes transmitidos de generación en generación, la cocina cusqueña encontrará una nueva vitrina. Septiembre será, de esta manera, un mes para celebrar la cultura, pero también para aprender y emprender.

Los parques arqueológicos como Sacsayhuamán, Qenqo, Pucapucara y Tambomachay tendrán sus jornadas para atraer turistas

En medio de las celebraciones del Mes Turístico de Cusco, el cuidado del patrimonio también ocupará un lugar importante en la agenda de septiembre. Diversas jornadas de limpieza se desarrollarán en reconocidos espacios arqueológicos, con el propósito de preservar su valor histórico y mantenerlos en buenas condiciones para quienes los visitan. Sacsayhuamán, Qenqo, Pucapucara y Tambomachay estarán entre los lugares donde se concentrarán estas labores. La iniciativa busca involucrar el compromiso con la conservación de aquellos vestigios que forman parte de la identidad cusqueña. Así, mientras la ciudad celebra su riqueza cultural, también se prepara para protegerla.

Desde las antiguas construcciones hasta los caminos que conducen a ellas, cada espacio del patrimonio requiere atención constante para conservarse frente al paso del tiempo y la llegada de miles de visitantes. Las jornadas permitirán recuperar y mantener estos escenarios arqueológicos, considerados piezas fundamentales del legado del Cusco. La tarea será también una oportunidad para recordar que disfrutar de estos lugares implica asumir una responsabilidad colectiva. Entre herramientas de limpieza y muros que guardan siglos de historia, la conservación se convertirá en una forma de rendir homenaje al pasado. Septiembre mostrará así que celebrar el turismo también significa cuidar aquello que lo hace posible.

Las actividades culturales se hacen presentes en este mes que incluyen ferias artesanales, pasacalles y noche cultural,

Las calles de Cusco también se convertirán en escenarios de encuentro durante el Mes Turístico, con una programación que buscará acercar la cultura a visitantes y residentes. Las ferias artesanales mostrarán el talento de los creadores locales, mientras las exposiciones fotográficas permitirán recorrer, a través de imágenes, distintos rostros de la región. El color llegará con los desfiles de alegorías y los pasacalles, que llenarán de movimiento los espacios públicos. La jornada tendrá además una noche cultural, donde distintas expresiones artísticas compartirán protagonismo. Cada actividad será una oportunidad para celebrar la identidad que distingue a esta histórica ciudad.

Pero la celebración también tendrá un mensaje dirigido hacia el futuro: la necesidad de proteger el patrimonio cultural y turístico. Por ello, se desarrollarán campañas de sensibilización destinadas a promover entre la población y los visitantes una mayor conciencia sobre el cuidado de estos espacios. La música, el arte y las tradiciones servirán como vehículos para transmitir la importancia de conservar el legado recibido de generaciones anteriores. Entre danzas, fotografías, artesanías y manifestaciones culturales, Cusco recordará que su patrimonio pertenece a todos. Así, septiembre no solo será un mes para disfrutar, sino también para aprender a valorar y preservar su historia.

Las celebraciones religiosas están representadas por las festividades en honor a la Virgen Natividad que nadie puede perderse

En diferentes pueblos del Cusco, las festividades religiosas llenan las calles de color, música y tradición. En Livitaca, Chumbivilcas, la Virgen Natividad será homenajeada del 7 al 23 de septiembre, mientras Huayllabamba, en Urubamba, celebrará a su patrona del 7 al 15. La ruta de la fe continuará en Challabamba, Paucartambo, con la festividad de la Virgen de Chanca o Dolorosa, programada del 14 al 16. En cada localidad, las comunidades se reúnen para mantener vivas expresiones religiosas heredadas de sus antepasados. Las ceremonias se convierten así en encuentros donde la fe se mezcla con la identidad cultural de cada pueblo.

El calendario religioso también tendrá como protagonista al Señor de Huanca, cuya festividad se desarrollará del 4 al 14 de septiembre en San Salvador, provincia de Calca. Durante esos días, numerosos fieles llegarán hasta este tradicional centro de peregrinación para renovar su devoción y participar en las celebraciones. Al cierre del mes, San Jerónimo, en la provincia del Cusco, rendirá homenaje a su santo patrón entre el 24 y el 30 de septiembre. Procesiones, encuentros comunitarios y manifestaciones culturales acompañarán estas jornadas de fervor. De esta manera, septiembre dibuja una ruta espiritual que atraviesa distintas provincias y mantiene encendida la memoria religiosa del Cusco.

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