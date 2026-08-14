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¿Qué ha pasado con el turismo en el Perú?

“El desafío para el Perú ya no pasa únicamente por incrementar el número de viajeros, sino por construir una industria turística más resiliente, competitiva y preparada”.

    Orlando Romano
    Por

    Country Manager de Assist Card Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Para este segundo semestre del 2026, las perspectivas para el turismo continúan siendo favorables".
    "Para este segundo semestre del 2026, las perspectivas para el turismo continúan siendo favorables".

    El turismo peruano continúa mostrando señales positivas durante el 2026. Tras varios años de recuperación y adaptación, el sector mantiene una tendencia de crecimiento impulsada por una mayor movilidad de los viajeros, la recuperación de la conectividad aérea y el renovado interés tanto por los destinos nacionales como internacionales. Sin embargo, el avance también trae consigo nuevos desafíos que requieren una visión de largo plazo para consolidar un desarrollo sostenible.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.