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Cusco, el motor que mueve al Perú

“El próximo gobierno debe reconocer al turismo como industria estratégica y entender que Cusco no es el destino: es la puerta de entrada a un territorio mucho más amplio”.

    Silvana Muguerza
    Por

    CEO de Expertia Travel

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    Resumen

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    El Inti Raymi en Cusco. Foto: El Comercio
    El Inti Raymi en Cusco. Foto: El Comercio

    Cada 24 de junio, Cusco celebra una fecha que lo define: el Inti Raymi, la gran fiesta del Sol que los incas ofrecían en honor al dios Inti para agradecer la cosecha y pedir prosperidad. Hoy, siglos después, esa celebración convoca a miles de viajeros de todo el mundo y recuerda por qué Cusco es mucho más que un destino turístico.

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