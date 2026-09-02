Una turista nacional resultó afectada luego de que una pesada rama de un antiguo árbol se desprendiera y cayera parcialmente sobre ella cuando transitaba por la plaza Regocijo, en pleno Centro Histórico del Cusco. Tras el incidente, la Municipalidad Provincial anunció una intervención preventiva de los árboles ubicados en las principales plazas de la ciudad.

El hecho ocurrió la tarde del último lunes 31 de agosto. La visitante, identificada como Doris Reyes, de 53 años, caminaba por la plaza Regocijo, ubicada a pocos metros de la Plaza Mayor del Cusco, cuando una rama cayó sobre su brazo y provocó que terminara en el suelo.

Una rama de un antiguo árbol de Q'euña se desprendió por los fuertes vientos. Foto: Municipalidad de Cusco

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que la mujer cae y es auxiliada por transeúntes y personal de serenazgo, quienes la ayudaron a ponerse de pie y la retiraron del área donde ocurrió el desprendimiento.

Reyes fue trasladada al Hospital de Contingencia Antonio Lorena, donde fue evaluada y sometida a radiografías. Los médicos descartaron que presentara fracturas y la visitante fue dada de alta el mismo día.

El gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco, Miguel Ángel Atausupa, señaló que el árbol involucrado corresponde a una queñua, especie nativa, y atribuyó el desprendimiento de la rama a la antigüedad del ejemplar.

Anuncian intervención de árboles en el Centro Histórico

Tras el accidente, la comuna cusqueña inició este miércoles trabajos de corte de ramas en la plaza Regocijo. Según Atausupa, cuatro árboles de esta zona serán intervenidos de manera inmediata como medida preventiva, ante la alerta por fuertes vientos prevista para septiembre.

El funcionario explicó que estas labores no se limitarán a la plaza Regocijo. En coordinación con Defensa Civil, se realizará un diagnóstico de los árboles ubicados en las diferentes plazas del Centro Histórico para determinar cuáles requieren poda, raleo o retiro técnico.

Las evaluaciones también comprenden la Plaza de Armas del Cusco. En algunos puntos ya se colocaron cintas de seguridad para restringir temporalmente el tránsito de peatones mientras se desarrollan las intervenciones.

Atausupa negó que estas acciones constituyan un “arboricidio” y sostuvo que la poda de ejemplares antiguos que representen un riesgo resulta necesaria para prevenir accidentes.

La Municipalidad Provincial del Cusco informó, además, que coordinará con las gerencias de Medio Ambiente de los diferentes distritos para que las evaluaciones de árboles se extiendan a otras jurisdicciones.

La comuna señaló que el objetivo de estas medidas es reducir los riesgos y salvaguardar la integridad de vecinos y turistas que transitan por los espacios públicos de la ciudad.

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