La rama de un árbol de queñua cayó sobre una turista peruana. Foto: Municipalidad del Cusco
La rama de un árbol de queñua cayó sobre una turista peruana. Foto: Municipalidad del Cusco
Por Redacción EC

Una turista nacional resultó afectada luego de que una pesada rama de un antiguo árbol se desprendiera y cayera parcialmente sobre ella cuando transitaba por la plaza Regocijo, en pleno Centro Histórico del Cusco. Tras el incidente, la Municipalidad Provincial anunció una intervención preventiva de los árboles ubicados en las principales plazas de la ciudad.

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